Три человека погибли, 14 получили ранения в результате теракта в здании аэрокосмического предприятия TUSAŞ в Анкаре. Двое из трех нападавших убиты, в их числе женщина. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

UPD: Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что в теракте погибли четыре человека, 14 пострадали, передает Anadolu. Позже Ерликая подтвердил эти данные, добавив, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

«Я осуждаю это гнусное нападение. Наша борьба будет продолжаться упорно и решительно до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист», — приводит слова министра издание Hürriyet.

Днем 23 октября перед зданием аэрокосмического предприятия TUSAŞ (Turkish Aerospace Industries, TAI) в Анкаре раздались взрывы, внутрь ворвалась группа вооруженных людей. Предположительно один из взрывов устроил террорист-смертник. По данным CNN Turk, террористы приехали к заводу на такси.

Сотрудники предприятия укрылись в убежище, но несколько из них предположительно были взяты в заложники. Турецкие СМИ публиковали видео с камер наблюдения, на которых видно, что в одном из помещений удерживается не менее девяти человек. По одной из версий, за терактом стоит Рабочая партия Курдистана, признанная в Турции экстремистской.

Главная прокуратура Анкары начала расследование в связи с терактом. Власти Турции запретили публиковать неофициальные данные об инциденте. Глава турецкого надзорного органа RTÜK Эбубекир Шахин пригрозил «самыми жесткими санкциями» за несоблюдение запрета на вещание.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится на саммите БРИКС в Казани. Он заявил, что осуждает «гнусный террористический акт». Президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой выразил соболезнования в связи с нападением в Анкаре.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте осудил нападение в Анкаре и выразил поддержку Турции.

«Мы решительно осуждаем все формы терроризма и внимательно следим за развитием событий», — сказал он.