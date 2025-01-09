Украина получит $500 млн в качестве последнего пакета военной помощи от администрации уходящего президента США Джозефа Байдена. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе заседания контактной группы по вопросам Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии. Расшифровка его выступления опубликована на сайте ведомства.

По словам руководителя американского военного ведомства, в этот пакет помощи будут включены дополнительные ракеты для украинских воздушных сил, новые боеприпасы, больше снарядов «воздух-земля» и других типов оснащения для боевых самолетов F-16.

«Как вы все знаете, сегодняшнее заседание контактной группы станет для меня последним. И я невероятно горд тем, чего нам удалось достичь вместе. За последние несколько лет мы сдвинули небеса и землю, чтобы добыть для Украины ту помощь в сфере безопасности, в которой она нуждается. И вместе нам удалось выделить более $122 млрд на военную поддержку, а также расширить сеть заводов по всему миру», — сказал Остин.

Он отметил, что это позволило увеличить количество артиллерийских систем, ПВО, перехватчиков, дронов, танков и боеприпасов на вооружении Киева.

«Только за последние несколько недель мы увидели, как участники контактной группы предоставили новую важную помощь. Германия анонсировала пакет помощи в виде военной техники на сумму в $680 млн до конца года», — заявил глава Пентагона.

Остин также заявил, что другие участники уже выделили щедрые суммы на помощь Украине в наступившем году, например, Норвегия пожертвовала более $2 млрд, а Великобритания направляет ежегодно £3 млрд. Тремя главными странами по доле помощи от национального ВВП он назвал Данию, Эстонию и Латвию.

В декабре 2024 года стало известно, что координация поставок военной помощи Украине перешла от США к НАТО. Альянс будет осуществлять поддержку Киева через центр помощи в сфере безопасности и обучения, создание которого обсуждалось в ходе саммита, прошедшего в июле.

Причиной запуска новой миссии может быть желание защитить механизм поддержки от действий избранного президента США Дональда Трампа. На фоне заявлений Трампа о выходе США из НАТО и сокращении помощи Киеву, администрация Байдена выделила в декабре три пакета помощи — на $725 млн, $988 млн и на $500 млн.