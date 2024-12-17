НАТО взяло на себя координацию поставок военной помощи Украине вместо США, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Речь идет о начале работы нового центра помощи Украине в сфере безопасности и обучения (NSATU), о создании которого страны-участницы альянса договорились на июльском саммите.

Запуск новой миссии рассматривается как попытка защитить механизм поддержки Украины от решений избранного президента США Дональда Трампа. Как ожидается, это также позволит НАТО играть более активную роль в поддержке Киева, не задействуя при этом собственные силы, говорится в материале.

Однако дипломаты признают, что передача полномочий НАТО может иметь «ограниченный эффект», поскольку США остаются доминирующей державой альянса и поставляют большую часть вооружений Украине.

Трамп выступал за выход США из НАТО и сокращение военной поддержки Украины, а также требовал, чтобы европейские страны выделяли больше средств на свою оборону. Уходящая администрация США стремится поставить Украине как можно больше оружия прежде чем власть официально перейдет Трампу. В декабре Белый дом выделил Киеву три пакета военной помощи: на $725 млн, $988 млн и на $500 млн.

С 2022 года военная помощь Украине координировалась контактной группой «Рамштайн», состоящей из 50 стран во главе с США. Группа продолжит работать в тандеме с NSATU. Он «полностью работоспособен», сообщил источник Reuters, знакомый с ситуацией.

Штаб-квартира новой миссии находится на американской базе в Висбадене (Германия). Логистические базы центра расположены в Польше, Румынии и Словакии. NSATU будет курировать в том числе развитие ВСУ и подготовку украинских военных, а также ремонт и техобслуживание оборудования. Кроме того, новая структура призвана способствовать усилиям Украины по вступлению в НАТО.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что новая программа позволит поддерживать Украину на «более прочной основе долгие годы», но при этом не допустит вовлечения альянса в российско-украинский конфликт.