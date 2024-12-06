Белый дом в «последнюю минуту» разработал новую стратегию по укреплению военных позиций Украины, которая предусматривает «лавину» военной помощи, кредиты на сумму 20 миллиардов долларов и введение новых санкций против России. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на советника американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана.

В четверг, 5 декабря, он провел встречу с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, в ходе которой обещал значительную поддержку в виде сотен тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники к середине января 2025 года.

США также обещают поддержать Украину в кадровом вопросе, предлагая обучать новые войска на объектах за пределами украинской территории. Это происходит на фоне почти завершённого процесса выдачи кредитов на сумму $20 млрд, которые будут выделены из замороженных российских активов.

Однако усилия Вашингтона направлены не только на военную поддержку Украины. Новые санкции против России, которые будут введены в ближайшие недели, нацелены на усложнение ведения Россией боевых действий и возможное повышение переговорной силы Украины за столом переговоров, которые могут заложить основу для будущего урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

О том, что администрация Джо Байдена намерена ввести новые антироссийские санкции до передачи власти избранному президенту США Дональду Трампу Джейк Салливан объявил 3 декабря.

В ноябре Financial Times со ссылкой на источник в украинском Минобороны писала, что в Киеве опасаются прекращения поддержки со стороны США после прихода Трампа в Белый дом. Сам он заявлял, что намерен «очень усердно работать» для урегулирования украинского конфликта в кратчайшие сроки.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя Трампа с победой на выборах, заявил, что высоко ценит его приверженность концепции «мир через силу» в международной политике, поскольку такой подход может «приблизить справедливый мир в Украине».

Между тем заместитель министра финансов Польши Павел Карбовник заявил 5 декабря, что избранный президент США Дональд Трамп может отказаться от участия в проекте по выдаче Украине кредита в $50 млрд с погашением за счет доходов от замороженных активов России. Однако чиновник пообещал Киеву поддержку независимо от позиции нового американского лидера. «Мы в ЕС примем меры, чтобы гарантировать, что $50 млрд поступят на Украину независимо от [решения] Трампа», — сказал он.

В связи с этим польский чиновник призвал Трампа как можно быстрее обозначить свои намерения, чтобы у ЕС было время составить новый альтернативный план.