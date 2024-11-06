Украинские военные опасаются, что после вступления Дональда Трампа в президентскую должность поддержка со стороны США может прекратиться. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на представителя Минобороны Украины.

«[Многие украинские военные] боятся, что помощь [США] прекратится и мы потеряем как минимум Донбасс», — заявил FT неназванный украинский чиновник.

Украинский военный советник в беседе с изданием отметил, что для Киева поддержка со стороны Вашингтона означает «жизнь или смерть». Другой собеседник газеты признался, что более пессимистично смотрит на победу Трампа, чем украинские политические лидеры.

«Но некоторые люди считают, что его [Трампа] нестандартный подход — на самом деле единственный способ, который способен привести к какому-то результату [в российско-украинском конфликте]», — добавил он.

Между тем источник из украинского правительства выразил опасение, что Трамп «может ввергнуть весь мир в эпоху хаоса».

«Возможно, для Европы и Великобритании настал момент истины, когда они должны сделать шаг вперед и стать во главе этой комнаты. Но они могут не справиться с этой задачей», — сказал собеседник FT.

Украинский политолог Сергей Фурса сравнил победу Трампа на президентских выборах США с поворотом мира «не в ту сторону».

В то же время некоторые высокопоставленные украинские политики считают, что республиканец способен изменить подход Запада к военной операции на Украине. «Много проблем, но определенно грядет новая динамика», — сказал FT глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Трамп «определенно может организовать больше политического импульса в пользу Киева». Депутат от «Слуги народа» Александр Мережко отнесся к успеху республиканца с «осторожным оптимизмом».

«Он [Трамп] хочет быть успешным президентом, а успех означает, что Украина должна стать для него историей успеха, а не историей неудач», — убежден Мережко.

Что заявили в Москве и Киеве о победе Трампа

Трамп ранее говорил, что сможет разрешить конфликт Киева и Москвы «за 24 часа», а в случае победы на выборах положит конец российско-украинскому конфликту еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года.

По его словам, он может организовать переговоры президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, поскольку «очень хорошо» знает их обоих.

«У меня с ними хорошие отношения, и они уважают меня, они не уважают Байдена», — сказал Трамп во время дебатов с Камалой Харрис.

Что касается «победы Украины», то, по словам Трампа, Белый дом заинтересован в достижении соглашения и завершении конфликта. Трамп также объяснял, что намерен «очень много работать» с обеими сторонами, чтобы урегулировать российско-украинский конфликт.

Зеленский, поздравляя Трампа с победой на президентских выборах, заявил, что ценит приверженность республиканца к подходу «мир через силу» в мировых делах. По словам Зеленского, именно такая концепция может «приблизить справедливый мир в Украине».

«Мы с нетерпением ждем эры сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Мы полагаемся на постоянную сильную двухпартийную поддержку Украины в США», — написал украинский глава.

Он добавил, что «с нетерпением ждет» возможности поздравить Трампа лично и обсудить «пути укрепления стратегического партнерства» Украины с США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что США способны изменить «траекторию своей внешней политики изменить», но будет ли это сделано — станет понятно после января.

Песков добавил, что ему неизвестно о планах президента России Владимира Путина поздравлять Трампа. «Все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против нашего государства», — сказал он.

По мнению Пескова, сейчас отношения США и России находятся «на исторически самой низкой точке, а дальше уже будет зависеть от следующего руководства США». Путин настроен на «конструктивный диалог», который «основан на справедливости, равноправии и готовности учитывать озабоченности друг друга», но позиция администрации США в настоящий момент «диаметрально противоположна», считает представитель Кремля.