Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне прогнозируемой победы республиканца Дональда Трампа на американских президентских выборах призвал не забывать, что США — «недружественная» для России страна. Песков отметил, что ему «неизвестно» о планах главы государства Владимира Путина поздравлять Трампа.

«Все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против нашего государства», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Представителю Кремля задали вопрос о том, не обидится ли Трамп, если Путин его не поздравит, и не ухудшит ли это еще больше отношения России и США. «Еще ухудшить практически невозможно, отношения находятся на исторически самой низкой точке. А дальше уже будет зависеть от следующего руководства США», — ответил Песков.

По его словам, Путин неоднократно повторял, что «открыт к конструктивному диалогу, основанному на справедливости, равноправии и готовности учитывать озабоченности друг друга».

«В настоящий момент в администрации США настроены диаметрально противоположным образом. Что будет в январе — мы посмотрим», — добавил он.

Отвечая на вопрос о возможных дружественных заявлениях Трампа, Песков заявил, что, как говорят российские дипломаты, «эвентуальные рассуждения здесь неуместны».

Официальные итоги выборов президента США еще не подведены, однако СМИ прогнозируют победу Трампа. Сам республиканец уже объявил себя победителем, заявив в своей речи о намерении «положить конец войнам» в мире.

Что обещал Трамп

Трамп ранее говорил, что сможет разрешить конфликт Киева и Москвы «за 24 часа», а в случае победы на выборах положит конец российско-украинскому конфликту еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года.

Детали своего плана он не раскрывал, но газета The Washington Post (WP) ранее утверждала, что республиканец в частном порядке допускал давление на Украину с целью убедить ее уступить России Крым и Донбасс.

Агентство Reuters передавало, что советники Трампа представили ему план урегулирования, который предполагает, что Киев должен будет вступить в переговоры, чтобы не лишиться военной поддержки Вашингтона, а если от переговоров откажется Россия, США усилят поддержку Украины.

В октябре Трамп в ходе встречи с редакцией газеты The Wall Street Journal заявил, что угрожал Путину нанести удар по Москве, если Россия «пойдет на Украину». «Я сказал: “Владимир, если ты пойдешь на Украину, я тебя так сильно ударю, что ты даже не поверишь. Я ударю прямо по центру этой чертовой Москвы”», — утверждал Трамп.

Путин после этого заявил, что не помнит подобного разговора с Трампом, и отметил, что России «угрожать бессмысленно», поскольку ее «это только взбадривает». Вместе с тем Путин заявил, что считает «искренними» слова Трампа о «стремлении сделать все для того, чтобы закончить конфликт на Украине».

«Заявления подобного рода, от кого бы они ни исходили, мы, конечно, приветствуем», — сказал тогда президент России.

В начале сентября Путин заявил, что Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, поддерживает его преемницу Камалу Харрис. Глава МИД России Сергей Лавров позже объяснял, что Путин просто «пошутил»: «у него хорошее чувство юмора».