Предварительные итоги президентских выборов в США говорят о том, что в Белый дом после перерыва вернется кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Он неоднократно говорил, что в случае своей победы за 24 часа завершит боевые действия на Украине. Как в России оценивают результат выборов в США и что говорят о возможности Трампа повлиять на ход конфликта — в материале RTVI.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Мы неоднократно говорили, что Соединенные Штаты в состоянии поспособствовать завершению этого конфликта [на Украине]. Это, конечно же, нельзя сделать за одну ночь, но поскольку именно Соединенные Штаты являются государством, которые разжигают и постоянно подбрасывают керосин в этот конфликт и принимают в нем непосредственное участие, то, да, Соединенные Штаты способны траекторию своей внешней политики изменить. Но будет ли это сделано и каким образом, — если будет, — мы с вами посмотрим после января.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

За этими тезисами [обещаниями Трампа завершить конфликт] должны последовать действия, конкретные действия, на что все будут ориентироваться.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

У Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок — на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации. Токсичная бандеровская Украина в этом же ряду. Вопрос в том, сколько заставят дать Трампа на войну. Он упрямый, но система сильнее.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий — RTVI

Можно ли ждать изменений подходов к роли США в украинском конфликте, который начиная с 2014 года разжигала администрация демократов? Судя по предвыборной риторике (если ей все еще можно верить), команда республиканцев не собирается отправлять в топку прокси-войны против России все больше денег американских налогоплательщиков. Возможно, здесь есть шанс на более конструктивный подход. Как только Америка перестанет подпитывать неонацистский режим Зеленского, его падение произойдет в считаные месяцы, если не дни.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа

Сейчас не только Трамп побеждает, но и <…> Конгресс становится республиканским. Естественно, сейчас начнутся межпартийные разборки. Конгрессмены будут искать возможность уличить демократов в какой-то коррупции. Это во многом будет связано с украинским вопросом. Наверняка, это остановит хотя бы на какое-то время финансирование Украины. <…> Я думаю, что поставки на Украину сейчас прекратятся. Думаю, что весной все будет закончено.

Депутат Госдумы Евгений Попов

Думаю, Трамп еще до января предложит России заведомо невыгодную сделку по Украине, которую мы, конечно, отвергнем. Дональд разведет руками и, в свойственной ему манере, объявит о небывалом по размеру пакете помощи режиму Зеленского и о снятии всех ограничений по ракетам. Это тоже ничего не изменит. Но затянет процесс урегулирования.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Я думаю, что не должно быть завышенных ожиданий. Мне кажется, что политика Соединенных Штатов Америки резко не поменяется. По крайней мере, сегодня не так много для этого оснований. <…> У нас есть четко определенные президентом национальные цели развития, у нас есть четкие, понятные задачи и цели для достижения в рамках специальной военной операции. <…> Полагаю, что итоги выборов в США какого-то кардинального, принципиального, значимого для нас значения не имеют.

Журналист Владимир Познер

Республиканцы теперь имеют полную власть — и законодательную, и финансовую, и президентскую, и практически весь Верховный суд, который в свое время был назначен как раз Трампом, и который по-прежнему остается в этом составе. Поэтому у республиканцев сейчас просто, можно сказать, «зеленая дорога». Как они ее используют, я не буду гадать, потому что я не знаю. Если что-то изменится [в отношениях между Россией и США], то я не думаю, чтобы это было что-то существенное.

Философ Александр Дугин

Традиционные ценности еще в одной стране (да какой!) одержали верх над нетрадиционными и антитрадиционными. Вот новый водораздел. И Россия очень вовремя и заранее обозначила свою позицию, пойдя, как тогда казалось, против либерального мейнстрима. Это было не конъюнктурно, а искренне и продуманно. Поэтому победа Трампа и [кандидата в вице-президенты Джей Ди] Вэнса это и наша победа. Пока предварительная, но может статься решающая.

Политолог Сергей Марков

Трамп [президенту России Владимиру] Путину должен позвонить уже 6 ноября. И [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Трамп предложит Путину и Зеленскому немедленно остановить боевые действия по ЛБС [линии боевого соприкосновения]. Оба, и Путин и Зеленский не готовы. Но оба, и Путин и Зеленский не хотят ссориться с Трампом с самого начала. Поэтому и Путин и Зеленский возможно готовят какой то неожиданный ход в разговоре с Трампом. Как сказать ему «нет» и не сказать ему «нет».

Военный эксперт Борис Рожин (телеграм-канал Colonelcassad)

Что важно помнить. В США у нас друзей нет. В стане противника произошли серьезные перестановки, которые будут иметь долгосрочные последствия — где-то выгодные нам, где-то нет. Надеяться, что придет Трамп и сделает нам хорошо, это верх политической наивности. Кроме нас, хорошо нам никто не сделает. Все — чего мы сможем добиться, в том числе и на Украине — мы добьемся сами.

Репортер ВГТРК Андрей Медведев

Что изменит приход Трампа к власти? Помните, как в 2016 году альтернативно одаренные депутаты аж аплодировали победе Трампа? А что было потом, помните? А количество санкций, введенных при Трампе помните? Иными словами, для России не изменится ничего.

Да, высока вероятность переговоров с Москвой об условиях сворачивания войны на Украине. Если США будет выгодно, то Киев тупо заставят капитулировать. Но, Трамп, как президент США (возможно, да), будет делать то, что хорошо и выгодно для Америки, а не для России.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц

Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Это уже свершившийся факт. Пока еще неясно, как это повлияет на ход СВО. <…> В Америке внешней политикой рулит не президент, а «дипстейт» — финансовые круги, представленные ВПК. И они не упустят свой шанс, если где-то идет война и можно на ней нажиться. Мнение президента здесь исключительно декларативное. Легче от победы Трампа нам точно не станет. Он умен и непредсказуем. А это опасно.

Военный волонтер Андрей Червонец

Победа Трампа означает, что он попытается договориться о мире напрямую с Путиным. Ни в коем случае это не означает, что последний пойдет на это.