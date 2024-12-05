Заместитель министра финансов Польши Павел Карбовник заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может отказаться от участия в проекте по выдаче Украине кредита в $50 млрд с погашением за счет доходов от замороженных активов России. Однако чиновник пообещал Киеву поддержку независимо от позиции нового американского лидера, пишет Politico.
«Мы в ЕС примем меры, чтобы гарантировать, что $50 млрд поступят на Украину независимо от [решения] Трампа», — приводит издание слова Карбовника.
В связи с этим он призвал Трампа как можно быстрее обозначить свои намерения, чтобы у ЕС было время составить новый альтернативный план.
«Мы сосредоточены очень практичным, конкретным образом на трех вещах. Убедиться, что у нее [Украины] есть деньги, ресурсы, необходимые для поддержания ее экономики и ее обороноспособности. Нам удалось на основе замороженных суверенных активов, российских активов, получить для Украины $50 млрд, которые будут выведены в ближайшие недели как из Соединенных Штатов, так и из Европы», — сказал он на пресс-конференции.
Среди двух оставшихся пунктов, которые необходимы Украине, госсекретарь упомянул оружие, военную технику и всё, что с этим связано, включая средства противовоздушной обороны (ПВО), а также обучение солдат украинской армии. Блинкен добавил, что у западных стран есть обязательство обеспечить подготовку и снаряжение для каждого украинского солдата, который будет мобилизован Украиной.
Согласно договору G7, Евросоюз и США предоставят кредиты на сумму около $20 млрд, а Великобритания, Канада и Япония — меньшие кредиты, пишет Bloomberg. Кроме того, ЕС создал специальный аудиторский комитет по борьбе с коррупцией и хищениями помощи, предназначенной для Украины. Под контроль этой организации также попали €50 млрд, рассчитанные до 2027 года. Комитет будет работать до 30 июня 2028 года и будет подчиняться Еврокомиссии (ЕК).
В конце августа Bloomberg со ссылкой на источники писал, что украинские власти опасались задержек при оформлении соглашения, позволяющего получить $50 млрд поддержки за счет прибыли от замороженных российских активов. По словам собеседников агентства, реализация плана затормозилась из-за требований США и риска того, что Венгрия замедлит принятие любого общеевропейского решения о поддержке Украины или санкциях против России.
Тогда высокопоставленный чиновник администрации американского президента Джо Байдена уточнял, что Вашингтон хочет получить от союзников долгосрочную гарантию блокировки активов — до тех пор, пока не будет достигнуто «справедливое мирное соглашение» и Россия не заплатит ущерб, нанесенный боевыми действиями. Собеседник агентства говорил, что если это произойдет, деньги могут начать выделять к концу года.