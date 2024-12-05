Заместитель министра финансов Польши Павел Карбовник заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может отказаться от участия в проекте по выдаче Украине кредита в $50 млрд с погашением за счет доходов от замороженных активов России. Однако чиновник пообещал Киеву поддержку независимо от позиции нового американского лидера, пишет Politico.

«Мы в ЕС примем меры, чтобы гарантировать, что $50 млрд поступят на Украину независимо от [решения] Трампа», — приводит издание слова Карбовника.

В связи с этим он призвал Трампа как можно быстрее обозначить свои намерения, чтобы у ЕС было время составить новый альтернативный план.

Между тем американский госсекретарь Энтони Блинкен анонсировал передачу Украине $50 млрд в ближайшее время. Он заявил, что работы «Большой семерки» по выделению Киеву средств из замороженных активов России практически завершены.

«Мы сосредоточены очень практичным, конкретным образом на трех вещах. Убедиться, что у нее [Украины] есть деньги, ресурсы, необходимые для поддержания ее экономики и ее обороноспособности. Нам удалось на основе замороженных суверенных активов, российских активов, получить для Украины $50 млрд, которые будут выведены в ближайшие недели как из Соединенных Штатов, так и из Европы», — сказал он на пресс-конференции.

Среди двух оставшихся пунктов, которые необходимы Украине, госсекретарь упомянул оружие, военную технику и всё, что с этим связано, включая средства противовоздушной обороны (ПВО), а также обучение солдат украинской армии. Блинкен добавил, что у западных стран есть обязательство обеспечить подготовку и снаряжение для каждого украинского солдата, который будет мобилизован Украиной.

В странах «Большой семерки» (G7) и Евросоюза заморожены российские активы на сумму около €300 млрд. Сумма замороженных в ЕС активов Центрального банка России превышает €200 млрд. Крупнейшим их держателем является центральный депозитарий ценных бумаг Euroclear со штаб-квартирой в Бельгии — у него хранится около €191 млрд. Второе место занимает Франция (€19 млрд). Остальные страны заморозили куда меньшие суммы, например, Германия — всего €210 млн. Объем российских активов, заблокированных в США, оценивается приблизительно в $5 млрд. В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы страны.

В июне страны «Большой семерки» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — согласовали механизм по предоставлению Киеву $50 млрд за счет кредитов, которые будут погашены доходами от заблокированных российских активов. Источник в Елисейском дворце в беседе с агентством France-Presse говорил , что «изначально это была инициатива США».