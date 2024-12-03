До передачи власти избранному президенту США Дональду Трампу администрация Джо Байдена намерена ввести новые антироссийские санкции, объявил советник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. Текст его заявления опубликован на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты ввели серьезные санкции против финансового сектора России, за которыми последуют еще больше санкций», — сообщил советник Байдена, отметив, что эти меры направлены на ослабление российской «военной машины».

Салливан напомнил, что в сентябре президент США анонсировал увеличение помощи Украине в сфере безопасности, чтобы максимально упрочить положение ВСУ до своего ухода с президентского поста.

«В рамках этих усилий он поручил своей команде полностью использовать все финансирование, доступное для обороны Украины. Сегодня мы объявляем о пакете помощи для Украины на сумму $725 млн, включающем в себя значительное количество артиллерии, ракет и средств ПВО», — сообщил Салливан, уточнив, что президент США поручил Пентагону ускорить поставку в рамках этого пакета.

По словам советника Байдена, до середины января Украина получит «сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие критически важные возможности, чтобы защитить свою свободу и независимость».

Помимо поставки вооружения, президент США санкционировал и другие шаги, направленные на «укрепление позиций Украины» в противостоянии с Россией, отметил Салливан. Среди этих шагов он перечислил уже анонсированную поставку Киеву противопехотных мин «в качестве ограниченного исключения из продолжающей действовать политики» американской администрации в отношении этого вида боеприпасов.

Кроме того, напомнил советник Байдена, в 2024 году Белый дом решил сделать приоритетным экспорт средств ПВО для Украины, которая в результате получила «сотни дополнительных ракет» — и «еще больше поставок в пути».

Еще одним шагом Салливан назвал предоставленное Киеву разрешение наносить удары вглубь российской территории американскими ракетами большой дальности, которое, по его словам, было дано в ответ на «вступление северокорейских солдат» в боевые действия на российской стороне.

«Президент США стремится поставить Украину в максимально сильную позицию, и мы продолжим реализовывать эту стратегию в поддержку Украины и ее борьбы за свободу», — подытожил советник Байдена.

«Все будет закончено»: как повлияет на СВО победа Трампа на выборах

В ноябре Financial Times со ссылкой на источник в украинском Минобороны писала, что в Киеве опасаются прекращения поддержки со стороны США после прихода Трампа в Белый дом. Сам он заявлял, что намерен «очень усердно работать» для урегулирования украинского конфликта в кратчайшие сроки.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя Трампа с победой на выборах, заявил, что высоко ценит его приверженность концепции «мир через силу» в международной политике, поскольку такой подход может «приблизить справедливый мир в Украине».