Министр обороны США Ллойд Остин 21 октября приехал в Киев с необъявленным визитом. Об этом он сообщил в соцсети X.

Это четвертая поездка Остина на Украину в качестве главы Пентагона. По словам министра, своим визитом он демонстрирует, что США «вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину».

Остин прибыл в Киев, поскольку будущее американской помощи Украине зависит от предстоящих президентских выборов в США, а Россия продолжает добиваться успехов на поле боя, отмечает CNN.

Глава встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить потребности Украины в оружии и вопрос о том, как США могут продолжить поддержку ВСУ в 2025 году.

Визит Остина также позволит взглянуть на «дугу» отношений между США и Украиной за последние 2,5 года, заявил CNN высокопоставленный представитель Пентагона. При этом он отметил, что перед зимой Украина находится в «очень сложной» ситуации.

По словам представителя Пентагона, ведомство рассчитывает, что поддержка Украины будет продолжаться. Остин заявил накануне визита в Киев о ежедневном наращивании «долгосрочного потенциала Украины”.

Визит Остина предполагает углубленное обсуждение усилий США по оказанию помощи Киеву в укреплении его обороны, пишет Reuters. Однако не ожидается, что будут выполнены ключевые запросы Зеленского, в числе которых снятие ограничений на удары американским оружием большой дальности по России.

The Wall Street Journal (WSJ) также пишет, что Остин прибыл в Киев без какой-либо новой военной помощи или разрешения использовать ракеты большой дальности для ударов по России. Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа связал визит Остина в Киев с тяжелой ситуацией на фронте для Украины.

«Очевидно, в канун предстоящих выборов Остин хочет получить какую-то более достоверную информацию. Наверное, так можно объяснить такой неожиданный его визит в Киев», — сказал парламентарий «Ленте.ру».

16 октября президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $425 млн. В него войдут дополнительные возможности ПВО, боеприпасы класса «воздух — земля», бронетехника и «критически важные боеприпасы». В частности пакет включает боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и Stinger, для систем HIMARS, зенитные ракеты RIM-7, противотанковые системы Javelin и AT-4, бронемашины HMMW.