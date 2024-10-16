Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $425 млн, сообщается на сайте Белого дома. Как уточнили в Пентагоне, это уже 67-й транш помощи Киеву с августа 2021 года.

В пресс-релизе Белого дома отмечается, что в пакет помощи будут включены «дополнительные возможности ПВО, боеприпасы класса «воздух — земля», бронетехника и критически важные боеприпасы».

«В ближайшие месяцы США передадут Украине сотни ракет-перехватчиков для ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты и тысячи дополнительных бронированных машин», — отмечается в сообщении.

В опубликованном Пентагоном списке вооружения, которое планируется передать Киеву, значатся:

— боеприпасы для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и Stinger;

— боеприпасы для систем HIMARS;

— ракеты для RIM-7 и ПВО;

— ракеты TOW;

— артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

— неназванные боеприпасы класса «воздух-земля;

— ПВО;

— противотанковые системы Javelin и AT-4;

— бронемашины HMMW.

Также, среди прочего, пакет включает стрелковое оружие с боеприпасами к нему, гранаты, взрывное оборудование, запчасти, запчасти, учебное снаряжение и термобелье.

В перечне военной помощи не указаны дальнобойные ракеты ATACMS и JASSM, поставки которых в последние месяцы добиваются украинские власти. В частности, в сентябре агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США близки к передаче Киеву JASSM для самолетов F-16. По мнению неназванных американских чиновников, поставка этих снарядов может «изменить стратегический ход конфликта».

Пресс-служба администрации президента США также сообщила, что Байден проведет встречу союзников Украины в формате «Рамштайн» по видеосвязи в ноябре. Изначально встреча должна была пройти 12 октября в Германии, но ее отменили, поскольку американский лидер отменил свой визит в ФРГ из-за урагана «Милтон».

Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в разговоре с Байденом поблагодарил США за непреклонную поддержку Украины. «Лидерство президента Байдена в объединении мира и крепкая двухпартийная поддержка Америки имели решающее значение и помогли Украине выстоять», — подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, во время беседы с Байденом он рассказал, что представил свой «план победы» в Верховной раде. Этот документ включает в том числе приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление ее обороны, размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». В одном из пунктов плана говорится, что в будущем контингент США в Европе смогут заменить украинские военнослужащие.

В Кремле «план победы» Зеленского назвали «замаскированным планом» США по продолжению военного конфликта, а сами предложения сочли «эфемерными».