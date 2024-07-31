Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР). В его заявлении, опубликованном утром 31 июля, говорится, что Хания и один из его телохранителей Васим Абу Шабаан погибли в результате нападения на резиденцию в иранской столице, передает иранское информагентство Tasnim.

Лидер ХАМАС прибыл в Тегеран, чтобы присутствовать на церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана. По данным Al-Arabiya, он погиб около 02:00 по местному времени (01:30 мск) в результате прямого попадания ракеты в здание, где Хания останавливался на ночь.

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались прокомментировать американскому телеканалу CNN новость об убийстве Хании, заявив, что они «не реагируют на сообщения иностранных СМИ». В Белом доме журналистам сообщили, что в курсе случившегося, и отказались продолжать разговор.

В заявлении КСИР говорится, что по факту нападения начато расследование.Корпус стражей исламской революции также выразил соболезнования Палестине, мусульманской умме (общине), ХАМАС и иранскому народу. В самом ХАМАС заявили, что смерть Хании «не останется без ответа» и назвали случившееся «жесткой эскалацией», которая не достигнет своих целей.

Президент Палестины Махмуд Аббас «решительно осудил» убийство Хании, назвав его «трусливым актом и серьезной эскалацией», сообщило палестинское госинформагентство WAFA. «Он призвал народ объединиться, сохранять терпение и твердо противостоять израильской оккупации», — говорится в сообщении агентства.

В заявлении для Al Arabiya советник президента Палестины Махмуда Аббаса сказал: «Убийство Исмаила Хании — это новое преступление Израиля. Мы поддерживаем ХАМАС, и теперь мы должны объединиться».

Хания «погиб в результате вероломного сионистского набега», говорится в заявлении ХАМАС. Член политбюро группировки Муса Абу Марзук осудил нападение как «трусливый поступок».

«Это убийство является серьезной эскалацией, направленной на то, чтобы сломить волю ХАМАС. Но мы уверены в победе», — заявил Reuters высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри.

Глава Высшего революционного комитета хуситов Йемена Мохаммед Али аль-Хути заявил: «Нападение на Исмаила Ханию является отвратительным террористическим преступлением и вопиющим нарушением законов».

МИД Турции заявляет, что убийство Хании направлено на распространение войны в Газе на региональный уровень.

Накануне, 30 июля, Хания и сопровождавшая его делегация встретились с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом и духовным лидером страны аятоллой Али Хаменеи.

Иран проводит экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности в резиденции верховного лидера, сообщили два иранских чиновника. По их словам, там также присутствует главнокомандующий «Аль-Кудс» — военного спецподразделения КСИР, отвечающего за спецоперации за пределами Ирана.

Хания стал лидером группировки в Газе в 2006 году. В 2017 году, возглавив политбюро ХАМАС, Хания переехал в Катар. В Газе его сменил Яхья Синвар, которого считают организатором атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Сам Хания перемещался между Турцией и столицей Катара Дохой, избегая ограничений на поездки в Газу и имея возможность выступать в качестве переговорщика о прекращении огня. Многие дипломаты считали его умеренным политиком по сравнению с более радикально настроенными членами ХАМАС, пишет Reuters.

В апреле трое сыновей Хании — Хазем, Амир и Мохаммад — были убиты в результате удара по автомобилю недалеко от Газы. Хания также потерял тогда четверых внуков — трех девочек и мальчика, уточнял ХАМАС.