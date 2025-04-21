Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался использовать разведывательное управление в своих интересах и интересах правительства, в том числе требуя наблюдения за антиправительственными протестующими. Об этом глава спецслужбы Шин Бет Ронен Бар заявил под присягой в Верховном суде.

Bloomberg отмечает, что это одно из самых серьезных обвинений, выдвинутых Баром против главы правительства, с которым он конфликтовал из-за ответственности за неспособность предотвратить нападение ХАМАС 7 октября 2023 года и ведения переговоров о заложниках. В марте Нетаньяху пытался уволить Бара, но израильские суды приостановили это решение.

«От меня требовалось предоставить данные о личностях израильских граждан, активистов протеста, а также следить за “спонсорами протестов”», — написал Бар в документе, представленном в Верховный суд Израиля 21 апреля.

Крупнейшие в истории Израиля протесты прошли в 2023 году и были спровоцированы предложенной Нетаньяху судебной реформой, предполагавшей снижение контроля за действиями правительства. Протестная активность утихла на фоне нападения боевиков ХАМАС на приграничные израильские территории с захватом заложников и начавшейся войны в секторе Газа.

Офис Нетаньяху отверг обвинения, заявив, что Бар «представил ложное заявление, которое будет подробно опровергнуто в ближайшем будущем».

Суд параллельно рассматривает несколько петиций, оспаривающих отстранение Бара. В них утверждается, что этот шаг со стороны Нетаньяху был незаконным из-за конфликта интересов и отсутствия доказанных оснований увольнения.

В своем письменном заявлении Бар повторил предыдущие утверждения о том, что недоверие, побудившее Нетаньяху принять решение об его увольнении, стало результатом отказа дать клятву верности правительству, а также расследования Шин Бет связей между ближайшими помощниками премьер-министра и Катаром.

Бар предположил, что Нетаньяху стремился политизировать Шин Бет, полномочия которой сосредоточены на предотвращении террористических атак и актов шпионажа, чтобы укрепить свою власть. Премьер-министр, по его словам, попросил подписать заявление о том, что не может давать показания в суде по делу о коррупции. В случае конституционного кризиса Шин Бет «должен подчиняться премьер-министру, а не Верховному суду», напомнил глава разведки.

В своем заявлении канцелярия премьер-министра отрицает, что Нетаньяху просил отложить судебный процесс. «Напротив, он настаивал на проведении суда без дальнейших задержек», — говорится в пресс-релизе, распространенном 21 апреля.

Также Ронен Бар впервые объявил, что вскоре назовет дату своего планируемого ухода в отставку. «Это решение, скорее всего, заменит постановление суда по петициям против его отставки», — считает Bloomberg.