Израильские военные заявили, что за последние несколько часов расширили наземное наступление на юге сектора Газа. Войска вошли в район Аль-Джнейна города Рафах в рамках усилий по расширению буферной зоны вдоль границ сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля в соцсети Х.

По данным ЦАХАЛ, в ходе операции войска уничтожили инфраструктуру палестинской радикальной группировки ХАМАС в этом районе. Были нанесены десятки авиаударов, направленных, по словам израильских военных, на склады оружия, ракетные установки и здания, якобы используемые террористами.

Военные утверждают, что в результате ударов погибло несколько боевиков, в том числе те, кто стоял за минометными обстрелами Израиля.

При этом стало известно, что 29 марта Израиль в сотрудничестве с США передал посредникам по соглашению с сектором Газа встречное предложение в ответ на согласие ХАМАС освободить пятерых заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел накануне серию консультаций.

Вечером 28 марта израильский чиновник сообщил изданию Walla, что пятеро заложников будут освобождены в обмен на продление режима прекращения огня в секторе Газа до окончания Песаха и начало переговоров о долгосрочном прекращении огня.

Ранее ХАМАС поддержал предложенную Египтом идею о прекращении огня в секторе Газа во время праздника Ид аль-Фитр. В субботу египетские переговорщики сообщили базирующейся в Великобритании катарской новостной организации Al-Araby Al-Jadeed, что ХАМАС согласился освободить израильско-американского заложника Эдана Александра и еще четырех заложников.

Условия освобождения не разглашаются, сообщила в пятницу израильская общественная телекомпания Kan News. Однако, по ее данным, ХАМАС рассчитывает на временное прекращение огня для подавления протестов против группировки, вспыхнувших в секторе Газа на этой неделе.

Израильский чиновник сказал, что египетское предложение очень похоже на то, что было представлено спецпредставителем США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом несколько недель назад во время переговоров в Дохе, но было отклонено ХАМАС. По словам источника, новая инициатива может также предусматривать выдачу тел погибших заложников. По данным издания Kan, новое краткое соглашение включает интенсивные переговоры между Катаром и США.

Ранее израильские военные подтвердили информацию о том, что уничтожили автомобиль скорой помощи в секторе Газа, посчитав, что террористы использовали его в качестве прикрытия. Палестинские власти подчеркивают, что в машине находились медики и спасатели, отправленные на помощь раненым мирным жителям. Руководитель группы был найден убитым вместе с уничтоженными автомобилями через несколько дней после исчезновения.