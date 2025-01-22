Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что Музей истории ГУЛАГа в Москве, работа которого в ноябре была приостановлена, вновь будет открыт для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба СПЧ.

«Я разговаривал с руководством Москвы. Никаких идей о закрытии музея нет. В ближайшее время будут приняты все необходимые меры, и музей будет открыт. У нас нет опасений, что его закроют», — приводятся слова главы совета.

Он также допустил возможность проведения в будущем на площадке музея заседания межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий.

В середине ноября 2024 года Музей истории ГУЛАГа объявил о временном прекращении работы в связи с выявленными нарушениями пожарной безопасности. Согласно заключению специалистов Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, нарушения «создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея».

Источник агентства «Москва» в столичном департаменте культуры сообщал, что проблемы возникли из-за расположения на территории музея вентиляционной камеры метро. По словам собеседника, «в связи с выявленными повышенными рисками пожар и дым могут негативно повлиять на работоспособность» системы вентиляции подземки.

Глава СПЧ в свою очередь отмечал, что не видит «никаких политических причин», которые могли бы вести к закрытию Музея истории ГУЛАГа. Он также выражал уверенность, что учреждение откроется после устранения противопожарных проблем.

С 21 января новым гендиректором Музея истории ГУЛАГа была назначена глава объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова. Она будет совмещать две должности.