Глава Сухопутных войск Украины Михаил Драпатый в своих соцсетях объявил, что подал рапорт об отставке. Причиной стала гибель 12 украинских военных после удара по полигону. Также Драпатый раскритиковал «круговую поруку» в армии.

«Это [отставка] осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины. <…> Это моя ответственность. Поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность — всегда на командовании. Конкретно командиры определяют правила, принимают решения и отвечают за последствия», — сообщил он.

Драпатый подчеркнул, что он как командующий не смог «в полной мере обеспечить исполнение своих приказов». Он добавил, что нельзя выиграть, пока каждый командир не начнет отвечать ежедневно «за приказ, за ​​решение, за человека».

«Круговая порука и безнаказанность — яд для армии. Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. . Круговая порука и безнаказанность — яд для армии. Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Но если трагедии повторяются — значит, моих усилий было недостаточно», — заявил он.

Экс-глава Сухопутных войск добавил, что армия, в которой командиры «несут личную ответственность за жизнь людей, — живет», а в той, где «за потерю не отвечает никто, умирает изнутри».

1 июня, по данным УНИАН, в результате ракетного удара по одному из учебных подразделений Сухопутных сил Украины 12 военнослужащих погибли, более 60 получили ранения. Украинская сторона начала расследование.

В Сухопутных войсках сообщили агентству «Интерфакс-Украина», что по расположению одного из учебных подразделений в Днепропетровской области 1 июня был нанесен удар, предположительно, «Искандером». Российская сторона эту информацию не комментировала.

В марте Драпатый признал факт массовой гибели украинских военнослужащих при ударе 1 марта по центру в Черкасской области. Перед этим Минобороны России сообщило о нанесении ракетного удара «Искандер-М» по полигону «Новомосковский», где проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ. В ведомстве заявили, что в результате удара было уничтожено до 150 человек, включая 30 иностранных инструкторов.