Вейпы, как и алкоголь, являются «оружием геноцида», и их нужно запретить. Об этом заявил в интервью РБК губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«То, что нужно обязательно запретить продажу вейпов, курительных смесей, аромаингаляторов, никотинсодержащей продукции, — это факт. Не ограничить, а запретить. Это так же, как и алкоголь, является оружием геноцида против людей, в первую очередь молодых», — сказал Филимонов.

Он отметил, что у регионов нет полномочий ограничивать и запрещать продажу вейпов, хотя в России действует запрет на продажу несовершеннолетним табака, вейпов и кальянов.

По словам Филимонова, Заксобрание Вологодской области внесло в Госдуму законопроект, предлагающий дать регионам право устанавливать дополнительные ограничения на торговлю никотинсодержащей продукцией.

«Мы добиваемся, чтобы полномочия по ограничению времени, дополнительному ограничению условий и мест розничной торговли табачной продукцией и вейпами, включая полный запрет на их продажу, передали в регионы», — объяснил губернатор.

С 1 марта в Вологодской области действует закон, согласно которому купить алкоголь в магазинах по будням можно только с 12:00 до 14:00. Ограничение не действует в выходные и праздничные дни, а также не распространяется на бары, кафе и рестораны.

В интервью РБК Филимонов пояснил, что продажа алкоголя ограничивается, чтобы «культивировать здоровый образ жизни, для того, чтобы молодежь занималась спортом, училась в регионе, любила друг друга, имею в виду юношей и девушек, чтобы создавали традиционные крепкие семьи, у которых бы рождались дети и видели своих отцов и матерей трезвыми».

По данным Филимонова, с начала ввода ограничений в Вологодской области закрылось 144 магазина федеральных сетей и 230 обычных алкомаркетов (было, соответственно, 318 и 610).

По оценке властей региона, Вологодская область потеряет от ограничений на продажу алкоголя 490-500 млн рублей налогов в год. Филимонов отметил, что этот шаг был предпринят сознательно, «потому что жизни и здоровье людей важнее».

Губернатор назвал принятые меры «одной из наиболее либеральных, лояльных форм этого решения».