Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 19 мая отправил в отставку главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову. Решение глава региона принял после разгоревшегося скандала — 19-летняя дочь чиновницы выложила в TikTok видео, в котором угрожала отправить недругов на СВО с помощью “мамы мэра”.

В своем Telegram-канале Филимонов пояснил, что действия дочери Шевцовой противоречат “правилам, принципам и идеологии работы команды правительства Вологодской области”.

“Я решительно и всецело осуждаю поступок дочери главы Нюксенского муниципального округа Ю.П.Шевцовой. Высказывания девушки — недопустимые, оскорбительные, вульгарные, затронувшие святую и чувствительную для всех нас тему», — подчеркнул губернатор.

При этом он отметил, что утечка видео могла быть организована бывшими коллегами Шевцовой, желающими ее подставить из соображений мести. Также Филимонов обратил внимание на то, что дочь Шевцовой живет отдельно от матери, а видео записала на фоне конфликта с молодым человеком. Он сообщил, что дочь Шевцовой записала видео с извинениями, но он запретил его публикацию, чтобы избежать травли.

Филимонов посоветовал Шевцовой искать работу вне госсектора, а ее дочери предложил пройти курсы медсестер или отправиться волонтером в зону СВО.

“Возможно, мы увидим фото- и видеоотчёты, которые девушка будет регулярно публиковать у себя на страничках в социальных сетях”, — добавил глава региона.

“Есть такое интересное высказывание, которое слышал от мудрого и просветленного человека: «Православный — не тот, кто больше всех читает молитвы, чаще других ходит в храм, громче всех об этом рассказывает, а тот, у кого дети православные». Это лишь метафора, которая вне привязки к религии символично иллюстрирует суть того, что мы отвечаем за наших детей”, — написал Филимонов.

По мнению Филимонова, новым главой муниципалитета с высокой вероятностью может стать участник спецоперации на Украине. Он отметил, что в качестве кандидатов рассматривает ветеранов боевых действий, которые прошли региональный аналог программы «Время героев» — «Герои Русского Севера».

Видеоролик, записанный осенью 2024 года, стал достоянием общественности только в мае 2025-го. В TikTok-публикации девушка заявляла: «Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим».

После массового возмущения местных жителей Шевцова-старшая попыталась сгладить ситуацию, написав видео, в котором извинилась и призвала не использовать слова дочери в политических целях. Однако это не помогло сохранить ее должность.