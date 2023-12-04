Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил гибель в зоне военной операции генерал-майора Владимира Завадского ― заместителя командующего 14-м армейским корпусом Северного флота. Об этом Гусев написал в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, Завадский погиб «на боевом посту в зоне проведения спецоперации». Подробностей и даты гибели генерала он не уточнил. Гусев назвал гибель Завадского тяжелой утратой, а также выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам военного.

В конце ноября о гибели Завадского сообщили межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища (МРОО «Кремль», сейчас запись удалена) и агентство «Новороссия». В сообщениях говорилось, что генерал погиб 28 ноября.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждал, что Завадский подорвался на мине в тылу во время перемещения группы под его командованием в отдалении от линии боевого соприкосновения. «Новороссия» писала, что генерал погиб «под Изюмом Харьковской области».

Представитель МРОО «Кремль» Владимир Кузьмин в разговоре с «Фонтанкой» сообщил, что Завадский погиб «от взрыва мины на Харьковском направлении».