Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил гибель в зоне военной операции генерал-майора Владимира Завадского ― заместителя командующего 14-м армейским корпусом Северного флота. Об этом Гусев написал в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, Завадский погиб «на боевом посту в зоне проведения спецоперации». Подробностей и даты гибели генерала он не уточнил. Гусев назвал гибель Завадского тяжелой утратой, а также выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам военного.
В конце ноября о гибели Завадского сообщили межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища (МРОО «Кремль», сейчас запись удалена) и агентство «Новороссия». В сообщениях говорилось, что генерал погиб 28 ноября.
Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждал, что Завадский подорвался на мине в тылу во время перемещения группы под его командованием в отдалении от линии боевого соприкосновения. «Новороссия» писала, что генерал погиб «под Изюмом Харьковской области».
Представитель МРОО «Кремль» Владимир Кузьмин в разговоре с «Фонтанкой» сообщил, что Завадский погиб «от взрыва мины на Харьковском направлении».
Владимир Завадский родился 11 января 1978 года. В 1995 году он окончил Ульяновское гвардейское суворовское военное училище, в 2000 году — Московское общевойсковое командное училище, в 2010-м ― Общевойсковую академию ВС России.
После окончания академии служил заместителем командира учебного танкового полка, дошел до звания командира мотострелковой дивизии. С 2018 по 2021 год Завадский командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией. На момент гибели генерал был заместителем командующего 14-м армейским корпусом Северного флота. Награжден орденом Мужества.