Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о планах провести обновления в военном руководстве страны и Генеральном штабе, чтобы привлечь больше офицеров, получивших боевой опыт, передает Bloomberg.

«Наши штабы должны знать все, без исключения, нужды фронта и владеть ситуацией на каждом его участке. Здесь на первый план выходит квалификация офицеров, принадлежащих к органам военного управления», — сказал главком ВСУ.

Сырский не обозначил масштабы кадровых изменений и не назвал офицеров, работавших с его предшественником Валерием Залужным, которых он планирует заменить.

Главком ВСУ также отметил, что алгоритм работы военного руководства отрабатывается на основе опыта, приобретенного на полях сражений.

«Речь идет о детальном, тщательном планировании действий объединений, соединений и частей, разумеется, с учетом потребностей фронта. Собственно, от четкой работы этой вертикали, охватывающей планирование и обеспечение боевых действий, от своевременной поставки новейшего оружия и боеприпасов от наших западных партнеров зависит не только успех каждой из военных операций, но и жизнь людей», — сказал он.

Комментируя заявления украинских властей о мобилизации 500 тысяч человек для поддержания боеспособности и обеспечения ротации в ВСУ, Сырский призвал учитывать, что «люди — не роботы».

«После просмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра была существенно уменьшена. Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах», — пояснил он.

Днем 29 марта в интервью изданию «Укринформ» главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что поставил своим подчиненным задачу подготовить резервы для наступательных действий. По его словам, ситуация на передовой сложная, однако на определенных участках ВСУ удалось «выровнять ситуацию по артиллерии».

«Наша цель — не допустить потери своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наиболее возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий», — сказал он.

По его словам, сейчас российские войска продолжают наступление в Донецкой и Луганской областях, а также на левом берегу Днепра в Запорожской области.