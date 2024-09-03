Глава Якутии Айсен Николаев призвал не стесняться отправлять за рубеж, в том числе в «недружественные страны», людей для получения образования. Об этом он заявил во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), его слова передает РБК.
«Я всегда говорил: не надо стесняться ездить учиться, в том числе у наших противников, если вы сами еще не научились делать это лучше. Надо учиться и дальше делать уже лучше», — пояснил губернатор.
Он добавил, что регион отправляет кадры на учебу за границу: в 2017 году в Бостон ездила команда, которая занималась развитием креативных индустрий в Якутии. Николаев называет ее «бостонской восьмеркой». 14.ru напоминает, что в нее вошли:
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- основатель стартапа Replio, генеральный директор Корпорации развития Якутии Афанасий Саввин;
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- заместитель генерального директора венчурной компании «Якутия» Василий Ефимов (сейчас — министр инноваций и информационного развития республики);
- IT-менеджер авиакомпании «Якутия» Сергей Христофоров;
- заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Татьяна Бравина (была освобождена от этой должности в 2018 году);
- представители регионального банка «Алмазэргиэнбанк» Анатолий Мыреев, Александр Крылов и Анна Алексеевская.
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В своем телеграм-канале Николаев не упомянул «большую восьмерку», но отметил важность инвестиций в креативные индустрии. По его словам, это позволяет сохранять в регионах таланты, а также напрямую влияет на качество жизни людей и способствует росту всего несырьевого сектора экономики.
«К 2030 году мы планируем создать более 20 тыс. новых рабочих мест в креативных индустриях, и удвоить их вклад в ВРП Якутии. Новый закон [майский указ президента России Владимира Путина о повышении вклада креативных индустрий в экономику страны] задает рамку, которая позволит реализовать весь комплекс мер поддержки, необходимых для достижения этих амбициозных целей.
В то же время губернатор выступил против госфинансирования в области креативных индустрий. Николаев считает, что власти могут выдавать гранты на специальное тематическое или идеологическое кино. Но, если подсаживать творческие индустрии «на бюджетную иглу, ничего хорошего не получится».
«Я считаю, что наша задача — это создание инфраструктуры, раз. И второе — это образование. Мы должны вкладываться в образование, в подготовку кадров», — сказал он.