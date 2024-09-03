Глава Якутии Айсен Николаев призвал не стесняться отправлять за рубеж, в том числе в «недружественные страны», людей для получения образования. Об этом он заявил во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), его слова передает РБК.

«Я всегда говорил: не надо стесняться ездить учиться, в том числе у наших противников, если вы сами еще не научились делать это лучше. Надо учиться и дальше делать уже лучше», — пояснил губернатор.

Он добавил, что регион отправляет кадры на учебу за границу: в 2017 году в Бостон ездила команда, которая занималась развитием креативных индустрий в Якутии. Николаев называет ее «бостонской восьмеркой». 14.ru напоминает, что в нее вошли:

основатель стартапа Replio, генеральный директор Корпорации развития Якутии Афанасий Саввин;



заместитель генерального директора венчурной компании «Якутия» Василий Ефимов (сейчас — министр инноваций и информационного развития республики); IT-менеджер авиакомпании «Якутия» Сергей Христофоров; заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Татьяна Бравина (была освобождена от этой должности в 2018 году); представители регионального банка «Алмазэргиэнбанк» Анатолий Мыреев, Александр Крылов и Анна Алексеевская.



В своем телеграм-канале Николаев не упомянул «большую восьмерку», но отметил важность инвестиций в креативные индустрии. По его словам, это позволяет сохранять в регионах таланты, а также напрямую влияет на качество жизни людей и способствует росту всего несырьевого сектора экономики.

«К 2030 году мы планируем создать более 20 тыс. новых рабочих мест в креативных индустриях, и удвоить их вклад в ВРП Якутии. Новый закон [майский указ президента России Владимира Путина о повышении вклада креативных индустрий в экономику страны] задает рамку, которая позволит реализовать весь комплекс мер поддержки, необходимых для достижения этих амбициозных целей.

В то же время губернатор выступил против госфинансирования в области креативных индустрий. Николаев считает, что власти могут выдавать гранты на специальное тематическое или идеологическое кино. Но, если подсаживать творческие индустрии «на бюджетную иглу, ничего хорошего не получится».