В Забайкальском крае было задержано несколько человек, которые умышленно совершили лесные поджоги и «работали на украинцев». Об этом глава региона Александр Осипов сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«К сожалению, выявились и факты умышленных поджогов. Уже сейчас задержано несколько человек. Работали они на украинцев. Сейчас работают правоохранительные органы», — рассказал Осипов.

При этом он признал, что в этом году «до июля» в Забайкалье была сложная ситуация: «Абсолютный ноль по осадкам, шесть температурных рекордов, более 25 дней — ветер 20 м/с в апреле, и 28 таких дней было в мае».

«Конечно, это создало крайне опасную пожарную ситуацию. <…> До июля все стояло абсолютно сухое — сухой стог сена и сухие леса», — уточнил губернатор.

По его словам, стабилизировать ситуацию удалось благодаря «титанической работе» федеральных органов власти, в первую очередь МЧС России и Минприроды. «Каждый день огонь подходил к пяти, семи, десяти селам», — добавил Осипов.

Как пишет ChitaMedia со ссылкой на пресс-службы забайкальского минприроды, семь жителей региона получили в общей сложности более 1 млн рублей за помощь в выявлении и задержании поджигателей леса.

Всего с информацией о поджигателях в полицию обращались 20 человек: трое человек передали точные данные о виновниках лесных пожаров, еще четверо — сами задержали злоумышленников.

Издание отмечает, что с 14 апреля в регионе за задержание поджигателя можно получить 250 тыс. рублей, а за информацию о нем — 150 тыс. рублей.

14 июля МЧС России сообщило, что в Забайкалье тушат два лесных пожара на площади в 21 гектар. В ведомстве отметили, что всего с начала года в регионе произошло 705 пожаров почти на 3 млн гектаров.

В начале июля в Рослесхоз заявляли, что с начала этого года в Забайкальском крае ликвидировали 658 лесных пожаров общей площадью 2,5 млн га. В их тушении участвовало около 1,3 тыс. человек.

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов региона Павел Волжин при этом отметил, что в Забайкалье с марта по июнь 2025 года огонь прошел 2,781 млн гектаров леса, всего за это время зарегистрировано 694 пожара. По его словам, в основном их причиной были умышленные поджоги. Волжин уточнил, что в этом году были выявлены 104 виновника лесных и ландшафтных пожаров, 42 из них — несовершеннолетние.