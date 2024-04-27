Для Вооруженных сил Украины на фронте сложилась «сложная» ситуация с тенденцией к обострению, заявил главком ВСУ Александр Сырский в своем телеграм-канале. Он пояснил, что поделился этой оценкой с западными партнерами на заседании контактной группы в формате «Рамштайн».

«Проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению», — соообщил Сырский.

По словам главкома ВСУ, он также рассказал участникам заседания о российских ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины и проинформировал их об актуальных потребностях украинской армии в военной технике, боеприпасах и ракетах, сделав акцент на «ключевой роли своевременного поступления» поставок.

Сырский выразил личную благодарность главе Пентагона Ллойду Остину за «последовательную поддержку» Украины и ВСУ, выражающуюся в предоставлении военной помощи Киеву.

Помимо Сырского на заседании с украинской стороны выступали президент страны Владимир Зеленский, глава Минобороны Рустем Умеров и начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов*.

Главком Вооруженных сил Украины, говоря о ситуации на фронте, регулярно употребляет для ее описания слово «сложная».

6 апреля Сырский написал в своем телеграм-канале, что «ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной ». Он подчеркивал, что «особенно сложная» обстановка сложилась на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Для характеристики ситуации на Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях главком ВСУ использовал слово «напряженная».

». Он подчеркивал, что «особенно сложная» обстановка сложилась на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Для характеристики ситуации на Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях главком ВСУ использовал слово «напряженная». 29 марта «Укринформ» процитировал заявление Сырского о том, что «ситуация на фронте действительно сложная ». Он отмечал, что Россия широко применяет управляемые авиабомбы, разрушающие позиции ВСУ, и имеет шестикратное превосходство в ресурсах артиллерии.

». Он отмечал, что Россия широко применяет управляемые авиабомбы, разрушающие позиции ВСУ, и имеет шестикратное превосходство в ресурсах артиллерии. 2 марта по итогам поездки на Восточный фронт Сырский написал в своем телеграм-канале, что «ситуация на фронте остается сложной , но контролируемой». Он рассуждал о ключевой роли командиров подразделений и признавал, что некоторые не справляются с возложенными на них обязанностями, поэтому приходится проводить кадровые перестановки.

, но контролируемой». Он рассуждал о ключевой роли командиров подразделений и признавал, что некоторые не справляются с возложенными на них обязанностями, поэтому приходится проводить кадровые перестановки. 29 февраля Сырский писал, что ситуация в зоне боевых действий « остается сложной », а на Авдеевском и Запорожском направлении она «особенно тяжелая». Главком ВСУ объяснял снижение «устойчивости обороны» армии «просчетами» отдельных командиров и при этом отмечал «мужество, стойкость и героизм» некоторых подразделений.

», а на Авдеевском и Запорожском направлении она «особенно тяжелая». Главком ВСУ объяснял снижение «устойчивости обороны» армии «просчетами» отдельных командиров и при этом отмечал «мужество, стойкость и героизм» некоторых подразделений. 25 февраля по итогам посещения передовых командных пунктов воинских частей и подразделений в зоне боевых действий, которые Сырский объезжал вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, главком ВСУ поделился в своем телеграм-канале: «Несмотря на сложную ситуацию , наши воины мужественно удерживают рубежи и позиции».

, наши воины мужественно удерживают рубежи и позиции». 14 февраля по итогам аналогичной поездки на позиции на Авдеевском и Купянском направлении Сырский написал, что «оперативная обстановка очень сложная и напряженная». В том же сообщении говорилось, что «сложная ситуация» на фронте якобы не мешает ВСУ «наносить значительные потери» российским войскам.

и напряженная». В том же сообщении говорилось, что «сложная ситуация» на фронте якобы не мешает ВСУ «наносить значительные потери» российским войскам. 8 февраля, еще до назначения главкомом ВСУ, Сырский в качестве командующего Сухопутными войсками оценивал ситуацию на Бахмутском направлении как «напряженную» и требующую постоянного контроля за обстановкой.

27 января украинское издание «Политика страны» сообщало, что по итогам поездки на позиции на Восточном фронте Сырский оценил ситуацию там как « сложную », объяснив это наращиванием наступательных действий ВС России на Бахмутском и Северском направлениях.

», объяснив это наращиванием наступательных действий ВС России на Бахмутском и Северском направлениях. 18 января после поездки на Купянское направление Сырский заявлял о «напряженной ситуации» и « сложной обстановке » на поле боя.

» на поле боя. 11 января он писал о « сложной оперативной обстановке» на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

оперативной обстановке» на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. 8 января главком Сухопутных войск ВСУ в интервью изданию «Интерфакс-Украина» называл « сложной » ситуацию на Купянском направлении.

» ситуацию на Купянском направлении. 27 декабря 2023 года в телеграм-канале Сырского было опубликовано сообщение о « сложной ситуации на Востоке».

ситуации на Востоке». 19 декабря 2023 года главком Сухопутных войск ВСУ заявлял: «Ситуация сложная . Нам приходится сражаться в условиях преимущества врага как в вооружении, так и в количестве личного состава»,

. Нам приходится сражаться в условиях преимущества врага как в вооружении, так и в количестве личного состава», 11 декабря Сырский писал о «сложных условиях» на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, а 10 декабря — что «оперативная ситуация на Востоке остается сложной».

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга