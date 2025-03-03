Начальник центра подготовки подразделений и командир войсковой части Днепропетровской войсковой части отстранены от исполнения служебных обязанностей после ракетного удара комплексом «Искандер-М» по полигону «Новомосковский». Об этом сообщил в соцсетях главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

По его словам, для установления всех обстоятельств произошедшего на месте работает комплексная комиссия под руководством начальника Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Виталий Левченко.

Сырский также отметил, что командующие видами и отдельными родами войск украинской армии получили поручение провести проверку на предмет выполнения приказов главнокомандующего и Генштаба ВСУ о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрете и ограничении размещения военнослужащих и проведения собраний на открытой территории, а также запрете на размещение кадров в непредназначенных местах.

Помимо этого, он постановил уточнить статус поставленных ранее задач по обучению военных вне учебных пунктов — в углубленных, инженерно-защищенных объектах, которые могут обеспечить надежную защиту персонала, а также порядок проведения инженерных работ по их оборудованию.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал факт массовой гибели украинских военнослужащих при ударе 1 марта по центру в Черкасской области.

По словам украинского специалиста и консультанта в области военных радиотехнологий Сергея Бескрестного, военное руководство на полигоне было поставлено в известность о пролете над ним российского разведывательного беспилотника «Орлан». Он отметил, что несмотря на получение этих данных меры безопасности на объекте не были усилены. Драпатый пообещал, что виновные в массовом скоплении солдат на полигоне понесут наказание.

Министерство обороны России сообщило 1 марта о нанесении ракетного удара «Искандер-М» по полигону «Новомосковский», где проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ. В ведомстве заявили, что в результате удара было уничтожено до 150 человек, включая 30 иностранных инструкторов.