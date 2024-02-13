Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли от наступательной операции к обороне, заявил новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью ZDF. Немецкий телеканал беседовал с украинским главкомом за несколько дней до его назначения на этот пост. Главное из разговора — в материале RTVI.

Ситуация на фронте

Ситуацию на фронте Сырский назвал «сложной» — это характеризуется наступлениями российской армии, которые, по его словам, на некоторых направлениях происходят «практически каждый день». Главком ВСУ указывает, что «особенно напряженные бои» идут на Купянском направлении.

«Цель нашей операции — истощить противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в плане беспилотной авиации, РЭБ, удержания подготовленных рубежей обороны», — рассказал он.

При этом генерал отметил, что главная ценность — это «жизнь солдата», поэтому он «лучше оставит какую-то позицию, чем допустит гибель состава».

Среди прочего, Сырский утверждает, что потери российской армии в семь-восемь раз превышают украинские. «Вообще траты — это очень чувствительная тема для всех [сторон]», — заключил он.

Помощь Запада и производство оружия на Украине

Сырский уверен, что ВСУ хватает «силы духа и вдохновения», поскольку они «не могут оставить свою территорию», при этом, считает он, Украине нужна «поддержка и помощь».

«Этого вооружения, [которое передают западные партнеры], просто недостаточно. И даже то вооружение, которое используется [ВСУ сейчас] — имеет физические сроки использования», — объяснил главком ВСУ.

По его мнению, происходящие боевые действия являются конфликтом «не только людей, но и экономик».

«Поэтому экономика коллективного Запада должна [Украине], потому что мы воюем и используем самое ценное, что есть — наших людей», — заключил генерал.

Кроме того, Сырский отметил, что Украине необходимо наладить собственное производство оружия.

«Этот процесс запущен, надо наращивать производство, потому что мы, в первую очередь, должны рассчитывать на собственные силы, не только на партнеров», — подчеркнул главком ВСУ.

Окончание боевых действий на Украине

По словам Сырского, еще в начале боевых действий он чувствовал, что у них нет временных рамок. «На тот момент вообще было непонятно, когда это закончится, но я понимал, что это будет долго и тяжело», — объяснил он.

Сейчас сроки окончания боевых действий на Украине зависят от уровня поддержки и эффективности действий ВСУ, считает главком украинской армии.«Стойкости нам достаточно, нам недостаточно поддержки боеприпасов и техники», — отметил он.