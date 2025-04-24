Мировой судья в Москве оштрафовал на 200 тыс. рублей главного редактора интернет-издания Sports.ru Владислава Воронина по протоколу о пропаганде ЛГБТ* с использованием СМИ (ч. 3 ст. 6.21 КоАП). Поводом для административного дела стал материал об английском футбольном клубе «Стоунволл», в котором играют в том числе представители ЛГБТ*-сообщества. С решением судьи ознакомился ТАСС.

Согласно материалам дела, на сайте Sports.ru была опубликована статья под названием «»Стоунволл» — английский клуб, который изменил футбол». Материал был доступен неограниченному кругу лиц. Суд пришел к выводу, что текст создает социально-психологическую установку «одобрения нетрадиционных сексуальных отношений» и формирует «представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».

«Таким образом, анализ данной информации показал, что в вышеуказанной статье присутствует пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений», — говорится в решении судьи.

Воронин свою вину признал. Он попросил учесть, что заметку о «Стоунволле» разместил пользователь Sports.ru, не связанный с редакцией. В настоящее время текст удален с портала.

«Стоунволл» — футбольный клуб, основанный в Лондоне в 1991 году. Он получил свое название в честь бара «Стоунволл-инн», где в 1969 году прошел полицейский рейд, спровоцировавший впоследствии первый массовый ЛГБТ*-протест.

Сейчас «Стоунволл» принимает участие в официальных соревнованиях, включая Кубок Англии (FA Cup), сотрудничает с Футбольной ассоциацией Англии (FA) и правозащитной организацией Stonewall UK. В клубе есть мужские, женские и инклюзивные команды.

Владислав Воронин работает в Sports.ru почти 15 лет. Пост главного редактора он занял в 2020 году, до этого два года работал шеф-редактором.

*решением Верховного суда России «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории страны