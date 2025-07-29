У бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который сейчас находится в тюрьме, отозвали степень магистра. Ранее главному сопернику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана аннулировали университетский диплом. При этом соратники Имамоглу открыли офис кандидата в президенты от его имени.

«Не соответствует требованиям»

Институт социальных наук Стамбульского университета аннулировал степень магистра Экрема Имамоглу, которого приговорили к тюремному заключению. Администрация университета постановила, что степень экс-мэра Стамбула недействительна из-за «несоответствия требованиям бакалавриата», сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

Также выпускную работу Имамоглу изъяли из Национального центра диссертаций, который находится в ведении Совета по высшему образованию Турции. Решение было принято единогласно.

Ранее Стамбульский университет аннулировал и диплом Имамоглу по причинам «отсутствия» и «очевидной ошибки». Будущий мэр перевелся туда в начале 1990-х годов из вуза на Северном Кипре (как самостоятельное государство он признан только Анкарой). По версии представителей Стамбульского университета, в тот период северокипрский вуз не был признан Высшим советом по образованию Турции. Соответственно, Имамоглу не имел права продолжать обучение в Стамбуле и получать там диплом.

Аннулирование диплома воспрепятствовало выдвижению главы города на пост президента всего за пять дней до праймериз. Дело в том, что конституция Турции позволяет баллотироваться на должность главы государства только тем, у кого есть высшее образование.

Штаб без кандидата

Между тем 26 июля в Анкаре открылась первая приемная кандидата в президенты Имамоглу от Народно-республиканской партии (НРП). У входа в офис была вывешена табличка с его именем.

На открытии присутствовали сторонники Имамоглу, в том числе председатель НРП Озгюр Озель. Лозунгом стало воззвание: «Справедливость прежде всего, свобода прежде всего, для всех и повсюду».

По данным турецкой газеты BirGün, Экрем Имамоглу смог заочно принять участие в открытии штаба, отправив на церемонию письмо из тюрьмы «Мармара» в стамбульском районе Силиври.

«Это будет центр, где мы будем творить историю вместе с нашей нацией. Истинная сила канцелярии кандидата в президенты заключается в силе граждан, которые поддержат ее своим интеллектом, знаниями, усилиями и временем», — написал бывший мэр Стамбула.

Кристина Гусева