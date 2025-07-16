В Турции приговорили главного конкурента Эрдогана, мэра Стамбула Экрема Имамоглу, к 1 году и 8 месяцам заключения за «публичное оскорбление должностного лица в связи с исполнением им служебных обязанностей» и угрозы.

Поводом для разбирательства стали слова Имамоглу в адрес главного прокурора Стамбула Акина Гюрлека, в чьей добросовестности мэр усомнился. В то же время его оправдали по обвинению в «преследовании лиц, принимавших участие в борьбе с терроризмом».

О задержании Имамоглу стало известно 19 марта — в тот день в его доме в Стамбуле прошел обыск, а самого политика отправили на медицинское освидетельствование, а потом в суд.

Власти страны попытались запретить массовые демонстрации, однако тысячи протестующих стали выходить на улицы Стамбула, Анкары и других крупных турецких городов, скандируя: «Президент Имамоглу!», «Правительство в отставку!», а также «Кто не скачет, тот Тайип».

Ранее сообщалось, что стамбульский мэр проходил по двум уголовным делам, одно из которых было связано с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. При этом в мае РПК объявила о самороспуске. Прокуратура утверждала, что Имамоглу сформировал альянс с РПК перед муниципальными выборами в 2024-м.

Экрем Имамоглу был мэром Стамбула с 2019 года по март 2025-го. Изначально предполагалось, что он может баллотироваться на выборы президента Турции в 2028 году от Республиканской народной партии. Однако Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу по запросу генеральной прокуратуры страны. По законам Турции, участвовать в выборах главы государства могут только те, у кого есть высшее образование.

В декабре 2022 года, буквально за несколько месяцев до предыдущих президентских выборов, Имамоглу приговорили к 2,5 года с небольшим лишения свободы и на пять лет запретили ему заниматься политической деятельностью.