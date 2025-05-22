Министру иностранных дел России Сергею Лаврову вручили высшую государственную награду — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщается на сайте Кремля. Награду Лавров получил из рук президента Владимира Путина.

«Талант, знания, опыт, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всем мире как среди друзей, так и, как у нас иногда говорят, среди так называемых геополитических оппонентов», — сказал глава государства на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Сенатского дворца.

Путин отметил, что в основе такого признания лежит преданность министра своей стране, готовность твердо защищать ее интересы в любых обстоятельствах, а также «многолетняя, колоссальная» по своим объемам и трудности задач, напряженная работа.

В своей речи Лавров поблагодарил президента и отметил, что считает получение награды из его рук огромной честью.

«Не хочу звучать формально, но скажу от всего сердца. Воспринимаю это ваше решение как оценку работы всего нашего коллектива по реализации тех задач, которые вы ставите на внешнеполитическом направлении», — сказал глава МИД.

Лавров также выразил уверенность в том, что вручение ордена вдохновит его коллег на продолжение активной работы, «с учетом тех возросших требований, которые возникли на международной арене, где без преувеличения идет борьба добра со злом».

Владимир Путин подписал указ о награждении Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного 21 марта 2025 года, в день 75-летия министра. Он возглавляет Министерство иностранных дел России с 2004 года.