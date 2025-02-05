Ответ Китая на пошлины США — это лишь «демонстрация инструментов» и «мелкие уколы», за ним видна готовность к экономическим переговорам. Об этом RTVI заявил профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

«Несмотря на, казалось бы, множество мер, которые Китай предпринимает против США, они не носят системного или, самое главное, агрессивного характера. Китай вводит дополнительные пошлины в размере 10—15% на поставки ряда товаров из США и даже объявляет антимонопольное расследование деятельности Google на территории Китая, хотя Google не действует в этой стране территории Китая. Но, тем не менее, все они являются довольно мелкими уколами. Это скорее демонстрация инструментов, но не их применение», — сказал он.

Маслов отметил, что Китай не хочет отвечать США «по полной программе», для Пекина главное — это переговоры «с очевидным положительным результатом, а не конфронтация». Китайская сторона, добавил эксперт, в этом смысле действует «более ответственно» — для нее это вопрос торговли и «размена» на возможных переговорах.

«“Негативная” часть программы Трампа понятна — это “кнут” в виде повышения пошлин на китайские товары. Важно теперь услышать, что он может предложить в качестве “пряника”. А поэтому Китай пока что подходит к проблеме исключительно как к вопросу экономических переговоров», — пояснил собеседник RTVI.

Маслов отметил, что Китай, судя по всему, «правильно считывает посылы со стороны США», и, несмотря «на агрессивную риторику, стороны очень аккуратно подходят к тарифным войнам», потому что «развитие этих войн нанесет ущерб рынкам обеих стран на сотни миллионов долларов».

«Вашингтон ввел пока 10% пошлины на китайские товары, хотя, казалось бы, против своих же ближайших союзников — Мексики и Канады — Штаты готовы ввести пошлины в размере 25%. Китай расценивает это как начало диалога, понимая, что в дальнейшем новые пошлины могут быть как повышены, так и совсем отменены. Для Пекина всего лишь площадка для переговорного процесса», — обратил внимание профессор.

Китай и США, по мнению Маслова, готовы к «долгосрочному переговорному марафону». Также, добавил эксперт, Вашингтон не включил до сих пор в повестку политические вопросы, например, те, что касаются Тайваня.

«Судя по всему, для Трампа это вынесено за пределы нынешнего этапа переговорного процесса, а пошлины — это главный рычаг давления на страны. Китай это хорошо понимает, будучи сам экономически ориентированной страной. И все прекрасно осознают, что мы увидим очень долгие переговоры, и, возможно, по разным аспектам они продлятся в течение всего срока пребывания Трампа у власти. И даже после его ухода из Белого дома», — заключил Маслов.

О торговой войне КНР и США

Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 10% на всю продукцию из Китая, документ вступил в силу 4 февраля. Свою позицию он объяснил тем, что КНР якобы является источником прекурсоров для производства популярного в Соединенных Штатах наркотика фентанила. При этом Трамп отметил, что в ближайшее время планирует провести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпинем.

Китай в ответ объявил о введении с 10 февраля ответной пошлины в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ из США. Кроме того, тарифами в 10% будут облагаться американская нефть, сельскохозяйственная техника, многолитражные автомобили и пикапы.

Кроме того, китайские власти планирует проверить деятельность Google на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства. Хотя сервисы американской корпорации недоступны в стране для потребителей с 2010 года, компания продолжает работать в республике, в основном в сфере рекламы.

РБК отмечает, что за почти весь 2024 год США ввезли китайских товаров на 401 млрд долларов, годом ранее — на 448 млрд долларов. Издание отмечает, что общая стоимость китайского импорта из США за 2024 год, подпавшего сейчас под тарифы Китая, составляет около 14 млрд долларов или 8,5% общего импорта американских товаров в КНР. Также Пекин запретил вывозить из страны редкие металлы (вольфрам, теллур, висмут, индий, молибден).