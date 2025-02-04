Китай объявил о введении с 10 февраля ответной пошлины в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ из США. Кроме того, тарифами в 10% будут облагаться американская нефть, сельскохозяйственная техника, многолитражные автомобили и пикапы. Об этом сообщил Минфин страны.

Помимо этого, вводятся меры экспортного контроля на изделия, содержащие вольфрам, теллур, рутений, молибден.

«Одностороннее введение тарифов США серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации. Это не только бесполезно для решения собственных проблем, но и подрывает нормальное экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и США», — говорится в заявлении китайского Минфина.

Также власти КНР добавили в реестр ненадежных компаний PVH Corp., владеющую брендами Calvin Klein, Tommy Hilfiger и Van Heusen, и поставщика продуктов и услуг в области генетического тестирования Illumina Inc.

Помимо этого, Китай планирует проверить деятельность Google на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства. Хотя поисковые и интернет-сервисы Google недоступны в стране для потребителей с 2010 года, компания продолжает работать в КНР, в основном в сфере рекламы.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики 1 февраля. Американский лидер мотивировал это решение необходимостью заставить три страны выполнить свои обещания по прекращению нелегальной иммиграции и наркотрафика.

В пресс-релизе американской администрации говорилось, что повышенные пошлины будут действовать с 4 февраля и до тех пор, пока кризис, вызванный потоками нелегальных мигрантов и наркотиков, не смягчится.

Власти Китая не поддержали решение Трампа и заявили о намерении принять контрмеры «для защиты своих законных прав и интересов».

Китайский МИД заявил, что «в торговой войне или тарифной войне нет победителей». Введенные США пошлины не смогут решить внутренних проблем страны и, «что более важно, не принесут пользы ни одной из сторон, а тем более миру», добавил официальный представитель ведомства.