Главный редактор издания «Вечерние ведомости» Владислав Постников сбежал от полицейских, когда его привезли к отделу УМВД Екатеринбурга для составления очередного протокола. Об этом рассказал источник «Коммерсанта».

28 марта у Постникова истек срок административного ареста по ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация экстремистской символики). Однако у ворот спецприемника он так и не появился. Адвокат журналиста Георгий Краснов заявил, что его задержали на выходе из спецприемника в Нижнем Тагиле и доставляют «для составления очередного протокола по ст. 20.3 КоАП РФ за посты в телеграм-канале давних лет» в Екатеринбург.

По данным Краснова, суд должен был состояться 28 марта после обеда в Академическом районном суде Екатеринбурга. Источник «Коммерсанта» также сообщил, что в суде должен быть решен вопрос об аресте главреда «Вечерних ведомостей» по ст. 20.3 КоАП.

«Вечерние ведомости» в своем телеграм-канале написали, что полицейские, которые забирали Постникова из спецприемника, не составили ни протокол задержания, ни протокол доставления.

«Посадив его [Постникова] в машину, по сути, [полицейские] превысили служебные полномочия, незаконно удерживая его в автомобиле. Согласно КоАП РФ и Конституции РФ, Постников является свободным с 11:30 28 марта. На составление очередного протокола он явится в участок с момента вызова его в установленном законом порядке», — говорится в сообщении редакции.

Адвокат Постникова подтвердил, что журналиста официально не вызвали в отдел, поэтому он не стал участвовать в составлении протокола. Он добавил, что не согласен с формулировкой СМИ, что Постников «сбежал» перед судом.

«Когда его в установленном порядке вызовут на составление протокола, тогда он явится. Протоколы доставления и задержания не составлялись», — объяснил правозащитник.

Обращение «Вечерних ведомостей» к властям

Редакция «Вечерних ведомостей» назвала задержания Постникова — «безальтернативными попытками лишения свободы <…> за мнимые нарушения многолетней давности». В издании напомнили, что главред «многократно заявлял, что готов удалить [публикации], в случае доступа к администрированию соцсетей».

«Вечерние ведомости» сочли действия правоохранителей «сведением личных счетов, <…> воспрепятствованием законной журналисткой деятельности, <…> попыткой отдельных лиц в главке МВД дестабилизировать политическую ситуацию в преддверии кампании по выборам губернатора Свердловской области».

На фоне этого директор издания Гузель Аиткулова обратилась к полпреду президента Артему Жоге и новому главе региона Денису Паслеру «с просьбой остановить провокации».

«Сотрудники МВД фактически поставили меня в ситуацию, когда в день приезда нового губернатора, я не занимаюсь своей работой и не освещаю встречу первых лиц Свердловской области, а вынуждена обращаться к ним же через СМИ», — поделилась Аиткулова.

«Вечерние ведомости» подчеркнули, что Постников явится в отдел полиции, когда на это будут «законные основания».

Задержания Постникова

Владислав Постников является главным редактором издания. В июне 2024 года он уже попадал в поле зрения полиции. Тогда против него отказались возбуждать дело о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП), которое рассматривали в связи с постом в его телеграм-канале в честь 30-летия российской Конституции.

28 февраля 2025 года Постникова задержали и составили на него протокол об административном нарушении по ст. 20.3 КоАП. В нем было указано, что поводом стала публикация в телеграм-канале журналиста от 11 сентября 2021 года, содержащая изображение логотипа «Штабов Навального»*.

1 марта Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал Постникова на 14 суток, 14 марта райсуд Нижнего Тагила арестовал главреда «Вечерних ведомостей» повторно на аналогичный срок. По версии правоохранителей, в сентябре 2021 года журналист опубликовал пост с изображением символики Национал-большевистской партии*.

* признаны экстремистскими организациями, их деятельность в России запрещена