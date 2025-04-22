Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии главного редактора издания «Новая газета Европа»* Кирилла Мартынова**. Журналист признан виновным в организации деятельности нежелательной в России организации. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, ему запретили три года администрировать интернет-сайты. Согласно данным на сайте суда, заседание прошло в закрытом режиме.

Об уголовном деле против Мартынова** стало известно в сентябре 2024 года. Поводом для его преследования стала связь с двумя организациями, признанными в России нежелательными — «Новой газетой Европа»* и «Свободным университетом»*.

В марте 2023 года Генпрокуратура признала деятельность неправительственной организации «Свободный университет»* нежелательной на территории России. Как утверждали в ведомстве, преподаватели «Свободного университета»* популяризируют деятельность экстремистских организаций.

По мнению прокуроров, литература, используемая в стенах университета, имеет ярко выраженный антироссийский характер, и в ней «под предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя».

В июне 2023 года Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России издания «Новая газета Европа» (BDR Novaja Gazeta-Europe)*. По версии ведомства, работа издания представляет угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства.

В Генпрокуратуре также утверждали, что основные темы публикаций «Новой газеты Европа»* включают «ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России, обвинения нашей страны в развязывании агрессивной войны на Украине, совершении военных преступлений против мирного населения, репрессиях».

В сентябре 2022 года Мартынова** внесли в реестр иноагентов.

* признано в России нежелательной организацией

** внесен Минюстом России в реестр иноагентов