Губернатор Камчатского края Владимир Солодов снял с должности министра здравоохранения региона Александра Гашкова. Это произошло после того, как в местном онкологическом диспансере произошла вспышка гепатита. Гашков занимал пост главы камчатского Минздрава с августа 2022 года.

«Только что состоялось совещание по вопросам здравоохранения, по его итогам я принял решение освободить от должности министра здравоохранения Камчатского края»,— написал Солодов в своем телеграм-канале.

Совещание было посвящено ситуации с заболеваемостью вирусными гепатитами. Солодов уточнил, что решил уволить Гашкова, «не дожидаясь результатов юридического характера и выявления научно обоснованных выводов относительно самой механики распространения болезни».

Камчатский губернатор также призвал к кадровым решениям в онкодиспансере, где произошла вспышка гепатита, на уровне «не ниже заместителя руководителя», ответственного за эпидемиологическую безопасность и «те процедуры, по которым нарушения были зафиксированы».

Солодов отметил, что вспышка гепатита — «не единственная проблема в системе здравоохранения» региона, которая «ярко проявились в последние месяцы». Глава региона указал на нехватку кадров, в том числе эпидемиологов, сложности с обеспечением лекарственными препаратами и «ряд других системных проблем».

Что известно о массовом заражении гепатитом в камчатском онкодиспансере

О вспышке гепатита в камчатском онкодиспансере Гашков сообщил 18 января. В частности, он заявил, что ситуация «по большому счету не является критической, находится под контролем». «Количество пациентов не превышает какие-то очень серьезные статистические показатели и <…> не является эпидемией либо пандемией», — говорил Гашков.

В конце декабря 2024 года городской суд Петропавловска-Камчатского постановил закрыть на месяц кабинет компьютерной томографии в краевом онкодиспансере из-за вспышки острого гепатита В и С. Согласно материалам суда, с ноября 2023 года по декабрь 2024-го им заразились 49 пациентов, проходившие в диспансере процедуру КТ с контрастированием. У 36 человек диагностировали острую форму вирусного гепатита, у 13 — хроническую.

Гашков позже сообщил, что всего было выявлено 50 пациентов с гепатитом, проходивших КТ с контрастированием в 2023 и 2024 годах в онкодиспансере. По его словам, 17 человек вылечили, еще у четырех «зафиксировано самоизлечение».

В материалах суда говорится, что вероятным источником распространения инфекции были многодозные флаконы физраствора. Также была отмечена возможность передачи вируса через руки медработников и зараженное одноразовое оборудование для инъекций «при его многократном применении». Кроме того, были выявлены нарушения при обработке оборудования и нехватка антисептиков.

Всего за два года КТ с контрастом в камчатском онкодиспансере сделали 9,2 тыс. пациентов. В суде отметили, что в среднем в день в кабинете проводилось 50 исследований, в месяц — более тысячи, и реальный масштаб проблемы не ясен.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью; максимальное наказание — пять лет лишения свободы).

С 27 января работа кабинета КТ в камчатском онкодиспансере будет восстановлена.