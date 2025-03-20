Суд заключил под стражу начальника радиотехнической службы Главного штаба Военно-морского флота России Олега Лопатиева. Его обвинили по ч. 6 ст. 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»). По данным следствия, сумма взятки превысила 8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) в телеграм-канале.

По информации следствия, в 2024 году Лопатиев отвечал за контроль качества и технической приемки поставляемой продукции предприятием АО «Изумруд» в рамках государственного оборонного заказа Минобороны России на общую сумму более 400 млн рублей.

«В марте 2025 года Лопатиев получил от генерального директора АО “Изумруд” Станислава Медведева взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 8 млн рублей за общее покровительство и попустительство при реализации компанией контракта, заключенного с военным ведомством в рамках оборонного заказа», — говорится в сообщении.

Лопатиева задержали сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ в ресторане «IL Патио» на территории петербургского аэропорта Пулково. По данным издания, причиной стали «преступления коррупционной направленности».

«Это произошло после того, как морской офицер получил от гендиректора АО «Изумруд» Станислава Медведева, действовавшего под контролем оперативников, 3 млн рублей», — сообщил «Ъ».

Источники издания утверждают, что Лопатиев категорически отрицает свою вину, а также возражал против заключения в СИЗО и просил отправить его под домашний арест.