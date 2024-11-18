Руководитель управления уголовного розыска Главного управления (ГУ) МВД по Иркутской области Андрей Жбанов стал подозреваемым в убийстве пожилого загонщика в Ольхонском районе региона. Об этом пишет «Байкал 24» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Об убийстве загонщика во время охоты стало известно утром 17 ноября. В пресс-службе регионального ГУ МВД заявили, что в результате несчастного случая сотрудник иркутского гарнизона полиции, находившийся вне службы во время выходного дня мог произвести выстрел по недостаточно наблюдаемой цели, думая, что метит в зверя. Как отмечают в полиции, у охотников были необходимые документы, а сама охота проводилась в определенный законом срок.

По неофициальным данным, группа действующих и отставных сотрудников полиции, включая Жбанова, вышла на охоту утром 16 ноября неподалеку от поселка Баганта, который находится в глухой тайге на берегу реки в 40 км к северу от административного центра в селе Еланцы. К тому моменту все участники охоты могли находиться в состоянии сильного алкогольного опьянения, говорится в публикации.

Андрей Жбанов, предположительно, совершил выстрел в 10:30, в результате чего погиб 62-летний житель поселка Мамоны. Собеседник портала отметил, что «пьянство и госслужба несовместимы», добавив, что «шило в мешке не утаишь».

По факту произошедшего сотрудники оперативных служб подразделения собственной безопасности ГУ МВД по региону организовали проверку, пишет Irk.ru. Место убийства осмотрели следователи и криминалисты, изъято оружие, все участники происшествия были допрошены.

Следственным управлением областного Следственного Комитета (СК) заведено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Материалы дела были переданы в аппарат ведомства в первый отдел по расследованию особо важных дел.

Андрей Жбанов поступил на работу во внутренние органы в 1995 году на позицию инспектора по боевой и служебной подготовке ОВД Читинского района Читинской области. Позднее он работал в уголовном розыске Ленинского района Иркутска. В 2012 году был назначен главой полиции Иркутска и Иркутского района. Имеет три высших образования, награжден государственными и ведомственными наградами.

В 2022 году Усть-Большерецкий районный суд Камчатского края приговорил к девяти месяцам ограничения свободы бывшего депутата заксобрания Игоря Редькина по делу об убийстве человека, в которого Редькин выстрелил из карабина, приняв за медведя. Через три месяца суд отменил этот приговор из-за процессуальных нарушений. В марте 2023 года рассмотрение дела в отношении Редькина было прекращено «в связи с примирением сторон».