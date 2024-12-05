Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России генералом армии Валерий Герасимов провел переговоры со своим американским коллегой, председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном. Как сообщили в Минобороны России, беседа состоялась еще 27 ноября по инициативе российской стороны.

В ходе разговора Герасимов уведомил представителя США об учениях Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил России в восточной части Средиземного моря с практическими стрельбами и пусками высокоточных ракет, уточнили в оборонном ведомстве.

«Данная информация доведена с целью предотвращения возможных инцидентов в связи с нахождением вблизи района проведения российского учения кораблей США и НАТО», — пояснили в министерстве.

Утром 5 декабря о телефонном разговоре Герасимова и Брауна, состоявшемся 27 ноября, сообщил пресс-секретарь Брауна Джерил Дорси. По его словам, стороны обсудили решение администрации президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по объектам в глубине России и последующее испытание Москвой ракеты «Орешник», передает телеканал Abc.

При этом, как пишет The New York Times, российский генерал сообщил американскому коллеге, что удар «Орешником» по Украине был запланирован задолго до того, как Белый дом позволил Киеву бить ракетами ATACMS вглубь России.