Глава российского Генштаба Валерий Герасимов провел переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Об этом The New York Times сообщил пресс-секретарь Брауна Джерил Дорси.

«Они обсудили ряд вопросов глобальной и региональной безопасности, в том числе продолжающийся конфликт на Украине», — сказал Дорси.

Также пресс-секретарь отметил, что «по просьбе генерала Герасимова генерал Браун согласился не объявлять о звонке» широко.

Дорси в разговоре с ABC News пояснил, что это первый телефонный разговор Брауна с российским коллегой с момента назначения на пост (1 октября 2023 года). По словам пресс-секретаря, переговоры прошли 27 ноября по инициативе российской стороны.

Источники NYT уточнили, что темой разговора был, в частности, запуск новой российской баллистической ракеты «Орешник».

Как отмечает ABC, также глава Генштаба предупредил своего собеседника об учениях в Средиземном море с запуском ракет «Циркон» и «Калибр», о которых Минобороны России говорило 3 декабря.

21 ноября Россия произвела удар по крупному комплексу производства вооружений в Днепре новейшей ракетой средней дальности «Орешник» с безъядерным гиперзвуковым оснащением. Об этом в тот же день объявил в обращении к россиянам президент Владимир Путин. Он назвал это испытание «ответом на агрессивные действия стран НАТО», которые поставили Украине свои дальнобойные ракеты и разрешили удары вглубь российской территории. Два удара американскими ATACMS и британскими Storm Shadow украинские войска нанесли по Брянской и Курской области 19 и 21 ноября, отметил глава государства.

На следующий день, 22 ноября, Путин провел совещание с руководством Минобороны, представителями оборонно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений. Он заявил, что испытания «Орешника» прошли успешно, и поручил наладить серийное производство этой ракетной системы.

2 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ситуация на фронтах и изменения в международной обстановке будут определять возможность переговорного процесса России и Украины в ближайшие годы. По его словам, «Россия в любом случае будет обеспечивать свои интересы в ситуации вокруг Украины».