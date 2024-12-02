Ситуация на фронтах и изменения в международной обстановке будут определять возможность переговорного процесса России и Украины в ближайшие годы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о вероятности проведения переговоров с Киевом в 2025 году.

«Динамика на фронтах понятна. Понятен также процесс, который происходит на Украине. Есть усталость от [президента Украины Владимира] Зеленского. Эта усталость растет. Судя по информации, статистике, увеличивается количество людей, которые уже не принимают такой постоянной войны. И также мы видим, что меняются настроения в странах Европы», — сказал он.

Песков добавил, что «Россия в любом случае будет обеспечивать свои интересы в ситуации вокруг Украины». По его словам, главное для Москвы — добиться тех целей, которые поставлены. «Мы продолжаем специальную военную операцию», — заключил пресс-секретарь президента России.

Таким образом Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая в интервью «Аргументам и фактам» заявила, что, по ее личному мнению, в 2025-м вероятность начала переговоров с Украиной выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет.

При этом она отметила, что уходящая администрация Джо Байдена серьезно эскалировала конфликт, и это, с большой долей вероятности, отразится на потенциальных переговорах.

Как заявила Матвиенко, хотя избранный президент США Дональд Трамп стал уделять меньше внимания украинскому вопросу, он все же не оставляет его без внимания. Это подтверждается недавним назначением специального посланника по Украине — Кита Келлога, который ранее занимал должность помощника по национальной безопасности. Как сообщал CNN, он, в частности, предлагал заморозить линию фронта на Украине, ввести демилитаризованную зону и частично снять санкции с России в обмен на прекращение огня.

По словам Матвиенко, если команде Трампа удастся в ближайшее время войти в переговоры, это еще не будет ничего значить.

«Потому что глубинное государство после этого направит все свои усилия на то, чтобы помешать достижению результата на этом треке. Так что лидерам потенциального переговорного процесса с той стороны придется проявить определенные сильные качества. Насколько они будут к этому готовы — не знаю», — сказала спикер Совфеда.

Она также напомнила, что сигнал, который Москва послала испытанием «Орешника» и последующим обращением президента России, был принят всеми адресатами на Западе. Матвиенко пояснила, что имела в виду и команду Трампа, а «не только уходящую натуру — демократов».