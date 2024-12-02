Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью aif.ru назвала более высокой вероятность реальной попытки начать переговоры и встречи по Украине в 2025 году, чем то, что их не будет.

«Выражу исключительно личное мнение. Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет. Это, повторяю, мой личный прогноз. Что будет дальше — посмотрим», — сказала она.

Матвиенко отметила, что громкие заявления избранного президента США Дональда Трампа утихли, но это не означает, что его команда устранилась от украинского вопроса.

«Это не так. Трамп эту тему не оставляет. Подтверждение тому — недавнее обнародование персоны спецпосланника по Украине, бывшего помощника по национальной безопасности Кита Келлога», — сказала спикер Совфеда.

Она также напомнила, что сигнал, который Москва послала испытанием «Орешника» и последующим обращением президента России, был принят всеми адресатами на Западе. Матвиенко пояснила, что имела в виду и команду Трампа, а «не только уходящую натуру — демократов».

«Мы точно знаем, что сигнал уже расшифрован конкретными людьми, которыми будет определяться и политика по Украине, и политика в сфере безопасности, и международная политика Вашингтона после 20 января 2025 года», — добавила она.

При этом председатель Совета Федерации считает, что серьезная эскалация, предпринятая уходящей администрацией президента США, с большой вероятностью скажется на потенциальных переговорах.

«Именно для этого в таком форсированном, спешном режиме она сейчас и проводится. Они очень рассчитывают, что в результате их провокационных действий либо ситуация полностью выйдет из-под контроля, и переговоры станут невозможными — но я в это не верю, думаю, до этого не дойдет, — либо начинать переговоры сторонам придется даже не с нуля, а с отрицательных значений», — сказала она.

По словам Матвиенко, если команде Трампа удастся в ближайшее время войти в переговоры, это еще не будет ничего значить.

«Потому что глубинное государство после этого направит все свои усилия на то, чтобы помешать достижению результата на этом треке. Так что лидерам потенциального переговорного процесса с той стороны придется проявить определенные сильные качества. Насколько они будут к этому готовы — не знаю», — подчеркнула спикер Совфеда.

29 ноября Der Spiegel писала, что генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, которого Трамп после инаугурации намерен назначить спецпосланником по Украине и России, столкнется с «практически невыполнимой задачей» по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. При этом, как отмечает издание, Келлог может оказать влияние на взгляды и действия Трампа, которые касаются внешней политики.

В июне Reuters сообщало, что два ключевых советника Трампа — Кит Келлог и Фред Флейтц — представили ему план урегулирования конфликта на Украине. Согласно их идее, на мирных переговорах планируется достичь прекращения огня на основе имеющейся линии фронта.