Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не согласовали пакет помощи Украине на €40 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы дипломатии ЕС Каю Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Есть широкая политическая поддержка этой инициативы. Дискуссия находится на этапе обсуждения деталей. Я надеюсь, что мы сможем продвинуться в ближайшее время», — сказала она.

По словам Каллас, все министры понимали на заседании, что «надо показать результат сейчас, чтобы Украина могла защитить себя». При этом глава дипломатии ЕС не уточнила, когда именно будет утверждена инициатива. Она добавила, что на саммите 6 марта, где план о выделении помощи также не был утвержден, стороны договорились «принять его как можно скорее».

Как передает РИА Новости, позже министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал после заседания глав МИД страны ЕС, что Будапешт не поддерживает предложение Евросоюза выделить Украине новый пакет военной помощи минимум на €20 млрд и не будет в нем участвовать.

«Еврокомиссия предлагает потратить еще минимум €20 млрд на поставки оружия Украине. Естественно, Венгрия совершенно не поддерживает это предложение, мы также не готовы в нем участвовать. Мы не позволим использовать деньги венгров для дальнейших поставок оружия, так они будут потрачены на продление войны», — сказал Сийярто.

Ранее ЕС одобрил безвозвратный платеж Украине в размере около €3,5 млрд в рамках макрофинансовой программы помощи. Согласно заявлению Совета Евросоюза, третий транш увеличил общую сумму, представленную Украине, до €20 млрд. Совет отметил, что Украина выполнила необходимые 13 условий для получения выплаты.

24 февраля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после приезда в Киев заявила, что Европа выделит новый пакет помощи в размере €3,5 млрд для Украины, который поступит «уже в марте».