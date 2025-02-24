Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после приезда в Киев заявила, что Европа выделит новый пакет помощи в размере €3,5 млрд для Украины, который поступит «уже в марте». Об это говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европейской комиссии.

«На данный момент наш Союз и государства-члены поддержали Украину на сумму 134 млрд евро. Это больше, чем кто-либо другой», — сказала глава ЕК.

По ее словам, страны ЕС подготовили пакет, связанный с энергетической безопасностью Киева, цель которого «обеспечить устойчивую, безопасную и конкурентоспособную энергетическую систему».

«Мы полностью интегрируем рынок электроэнергии Украины и Молдовы с нашим рынком электроэнергии к концу следующего года. Мы воспользуемся всем потенциалом огромных газовых хранилищ Украины, 80% которых расположены вблизи государств-членов ЕС», — заключила глава ЕК.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF, орган Евросоюза) заявило о более €91 млн, направленных на помощь Украине, которые потратили в Польше нецелесообразным образом. Польское правительственное агентство стратегических резервов (RARS) руководило финансируемым Евросоюзом проектом по предоставлению помощи. Варшава должна была закупить для Киева электрогенераторы на сумму €114 млн.

Ранее стало известно, что из-за оплаты посреднических услуг и различных накруток стоимости приобретаемые Украиной оружие и боеприпасы обходятся дороже, чем российские закупки тех же вооружений. В НАТО констатировали, что из-за высокого расхода снарядов в зоне конфликта они подорожали в 4 раза. В Пентагоне отмечали, что проблемы с закупками усугубляются высоким уровнем коррупции на Украине.