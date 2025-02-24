Более €91 млн, направленных на помощь Украине, потратили в Польше нецелесообразным образом. Эти денежные средства предназначались для закупки и поставки электрогенераторов. Об этом сообщили в Европейском бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF, орган Евросоюза).

Польское правительственное агентство стратегических резервов (RARS) руководило финансируемым Евросоюзом проектом по предоставлению помощи. Варшава должна была закупить для Киева электрогенераторы на сумму €114 млн.

«Нам нужно, чтобы каждый евро поддержки ЕС для Украины дошел до нуждающихся и гарантировал, что деньги наших налогоплательщиков будут потрачены должным образом. Защита помощи ЕС для Украины не только гарантирует, что деньги наших налогоплательщиков будут потрачены должным образом, но и является вопросом нашей безопасности», — сказал генеральный директор OLAF Вилле Итала.

OLAF начало расследование против польского агентства еще в июле 2023 года. По словам представителей бюро, RARS проводило закупки генераторов «с нарушением принципов прозрачности, конкуренции, равного отношения и финансового менеджмента», а контракты заключало «на неконкурентной основе, что не гарантировало, что средства ЕС дойдут по назначению».

В бюро обнаружили, что агентство выплачивало некоторым подрядчикам авансы «без достаточных гарантия», таким образом «подвергая фонды ЕС значительным финансовым рискам». Это привело к тому, что некоторые подрядчики получали суммы, которые на 40% превышали их закупочную стоимость.

Как рассказали в OLAF, из предназначенных для Украины средств €22 млн удалось защитить, «что позволило им дойти до нуждающихся в помощи». Еще €91 млн бюро рекомендовало взыскать с Польши.

Ранее стало известно, что из-за оплаты посреднических услуг и различных накруток стоимости приобретаемые Украиной оружие и боеприпасы обходятся дороже, чем российские закупки тех же вооружений. В НАТО констатировали, что из-за высокого расхода снарядов в зоне конфликта они подорожали в 4 раза. В Пентагоне отмечали, что проблемы с закупками усугубляются высоким уровнем коррупции на Украине.