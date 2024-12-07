Москва не прекратит оказывать помощь Дамаску в борьбе с вооруженными противниками сирийского лидера Башара Асада. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на сессии Дохийского форума.

По словам министра, российская сторона вместе с Турцией и Ираном (то есть участники астанинского формата по Сирии) будет предпринимать различные шаги, чтобы добиться деэскалации кризиса в арабской республике. Лавров добавил, что сирийские власти и оппозиция должны начать переговоры.

«Мы решительно подтвердили приверженность территориальной целостности, суверенитету и единству Сирии, призвали немедленно прекратить боевые действия», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Также Лавров заявил, что «недопустимо использовать террористов “Тахрир аш-Шам”* в геополитических целях». Он выразил уверенность, что отношения Дамаска и Анкары рано или поздно нормализуются.

Дипломат подчеркнул, что одна из важных задач сейчас — это обеспечение территориального единства и суверенитета Сирии, а также безопасность сирийско-турецкой границы.

Комментируя слухи о выводе российских кораблей с базы в сирийском Тартусе, Лавров заявил, что в Средиземном море идут учения. «Возможно, ваши спутниковые снимки спутали их с чем-то другим», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

МИД России сообщил, что на форуме в Катаре Лавров встретился со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном, с которым обсудил ситуацию в Сирии. «Была подтверждена востребованность коллективных действий по недопущению дальнейшей эскалации, минимизации негативного влияния кризиса на обстановку в сопредельных странах, включая Ирак», — заявили в ведомстве.

По неподтвержденной информации, оппозиционные силы сегодня начали бои с правительственной армией Сирии за Хомс — единственный оставшийся за правительством крупный город на дороге, связывающей удерживаемые повстанцами районы на севере страны с Дамаском. Численность его населения составляет примерно 800 тыс. человек. Если город падет, то войска Асада утратят доступ к прибрежному району, где живет лояльное к президенту алавитское меньшинство, и российским военным базам на Средиземном море.

* Организация признана в России террористической и запрещена