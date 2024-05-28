Министры иностранных дел стран Евросоюза впервые «серьезно обсудили» возможность введения санкций против Израиля, если он не будет соблюдать международное право. Об этом заявил глава МИД Ирландии Михол Мартин после заседания Совета ЕС по иностранным делам, пишет Politico.

«Было достигнуто очень четкое согласие относительно необходимости поддерживать международные гуманитарно-правовые институты», — сказал Мартин.

По словам политика, он впервые стал свидетелем «серьезной дискуссии» о санкциях против Израиля в формате «а что, если». Он уточнил, что участники обсуждения пока далеки от согласия по поводу введения санкций. Однако на заседании было высказано «очень четкое мнение», что Израиль должен выполнять предписание Международного суда ООН в Гааге ― прекратить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа и открыть КПП на границе с Египтом для оказания гуманитарной помощи.

Мартин подчеркнул, что ЕС всегда поддерживал независимость Международного суда ООН и необходимость соблюдения его постановлений.

Главы МИД некоторых стран ЕС также подняли вопрос о возможности введения санкций против израильских чиновников, которые подстрекали к насилию поселенцев на Западном берегу Иордана, передает ирландское издание RTE.

В международном отделе пресс-службы Израиля сообщили Politico, что не могут комментировать заявления главы ирландского МИД. До нанесения удара по Рафаху «было подсчитано, что непредвиденного вреда гражданскому населению не будет», отметили в ведомстве.

Там добавили, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расследует обстоятельства гибели мирного населения и «сожалеет о любом ущербе, причиненном непричастным гражданским лицам во время боевых действий».

В начале мая ЦАХАЛ объявил о проведении военной операции в городе Рафах и взял под контроль пограничный переход на границе сектора Газа с Египтом. В израильской армии заявили, что в восточной части Рафаха проводится «точечная контртеррористическая операция» с целью «уничтожить террористов и террористическую инфраструктуру ХАМАС».

24 мая Международный суд ООН в Гааге обязал Израиль прекратить наступление в Рафахе в соответствии с обязательствами по Конвенции о геноциде. В ночь на 27 мая Израиль нанес по Рафаху удар, в результате которого, по данным палестинской стороны, погибли 45 человек.