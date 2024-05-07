Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром во вторник, 7 мая, взяла под контроль палестинскую часть КПП «Рафах» на юге сектора Газа. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.
Танки в Рафахе
После штурма КПП «Рафах» работа пограничного пункта была полностью приостановлена. В частности, прекращены поставки гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта, передает Haaretz со ссылкой на представителя радикального палестинского движения ХАМАС. Кроме того, через КПП не пропускают машины с пассажирами.
В соцсетях были опубликованы видео, на которых израильская тяжелая военная техника заезжает на пограничный пункт.
На кадрах из района КПП «Рафах», обнародованных египетским телевидением, слышны стрельба, взрывы, грохот танков и шум вертолетов. На одном из фото с пограничного пункта виден вывешенный флаг Израиля.
По словам египетского чиновника, израильская бронетехника подошла на расстояние 200 м от пункта пересечения границы с Египтом, передает The Times of Israel.
Подконтрольный палестинскому движению канал Al Aqsa TV утверждает, что Израиль проинформировал Египет о том, что войска из Рафаха выведут по завершении операции.
Рафах — приграничный с Египтом город на юге сектор Газа. По данным The Times of Israel, туда эвакуировались свыше 1,3 млн жителей Газы, бежавших с севера и центральной части анклава после начала военных действий со стороны ЦАХАЛ.
Как отмечает «Страна.ua», КПП «Рафах» не был подконтролен Израилю с 2005 года. Этот пункт был единственным сухопутным маршрутом, через который палестинцы Газы были связаны с внешним миром, минуя Израиль, добавляет издание.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивал, что израильские войска войдут в Рафах независимо от результатов переговоров о прекращении огня. Тель-Авив настаивает на том, что военная операция в этом городе необходима для полного уничтожения руководства ХАМАС. Власти США неоднократно заявляли, что не поддерживают операцию ЦАХАЛ в Рафахе из-за большого количества гражданского населения в населенном пункте.
«Точечная контртеррористическая операция»
В ЦАХАЛ утверждают, что в рамках наземной операции в Рафахе наносят целенаправленные удары по объектам ХАМАС в восточной части города. Менее чем за сутки до начала операции израильские военные призвали жителей города эвакуироваться в «безопасную зону» к северу, возле города Хан-Юнис.
На фоне действий Израиля в Рафахе Египет повысил уровень боеготовности на границе с сектором Газа, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники.
Переговоры о перемирии зашли в тупик
6 мая руководство ХАМАС заявило, что по итогам переговоров в Каире приняло условия соглашения с посредниками — Египтом и Катаром — о прекращении огня в Газе. Сделка предусматривает в том числе освобождение израильских заложников в обмен на выход палестинских заключенных из израильских тюрем. Военный кабинет Израиля, несмотря на согласие ХАМАС, принял решение продолжить операцию в анклаве.
The Times of Israel и Reuters со ссылкой на израильских чиновников писали, что ХАМАС одобрил «смягченное» предложение Египта, с которым Израиль не согласен.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военный кабинет страны решил продолжать давление на ХАМАС с целью освободить израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года. По его словам, выдвинутое предложение о перемирии не удовлетворяет требованиям Израиля. В то же время в Каир будет направлена израильская делегация для возобновления переговорного процесса, добавил Нетаньяху.
Переговоры между сторонами конфликта зашли в тупик после ракетного обстрела 5 мая со стороны ХАМАС КПП «Керем-Шалом» — одного из основных пунктов, используемых для доставки помощи в Газу. В результате погибли четверо израильских солдат. Вооруженное крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за обстрел КПП и заявило, что его целью была расположенная неподалеку военная база Израиля.