Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром во вторник, 7 мая, взяла под контроль палестинскую часть КПП «Рафах» на юге сектора Газа. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Танки в Рафахе

После штурма КПП «Рафах» работа пограничного пункта была полностью приостановлена. В частности, прекращены поставки гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта, передает Haaretz со ссылкой на представителя радикального палестинского движения ХАМАС. Кроме того, через КПП не пропускают машины с пассажирами.

В соцсетях были опубликованы видео, на которых израильская тяжелая военная техника заезжает на пограничный пункт.

На кадрах из района КПП «Рафах», обнародованных египетским телевидением, слышны стрельба, взрывы, грохот танков и шум вертолетов. На одном из фото с пограничного пункта виден вывешенный флаг Израиля.

По словам египетского чиновника, израильская бронетехника подошла на расстояние 200 м от пункта пересечения границы с Египтом, передает The Times of Israel.

Подконтрольный палестинскому движению канал Al Aqsa TV утверждает, что Израиль проинформировал Египет о том, что войска из Рафаха выведут по завершении операции.

Рафах — приграничный с Египтом город на юге сектор Газа. По данным The Times of Israel, туда эвакуировались свыше 1,3 млн жителей Газы, бежавших с севера и центральной части анклава после начала военных действий со стороны ЦАХАЛ. Как отмечает «Страна.ua», КПП «Рафах» не был подконтролен Израилю с 2005 года. Этот пункт был единственным сухопутным маршрутом, через который палестинцы Газы были связаны с внешним миром, минуя Израиль, добавляет издание. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивал, что израильские войска войдут в Рафах независимо от результатов переговоров о прекращении огня. Тель-Авив настаивает на том, что военная операция в этом городе необходима для полного уничтожения руководства ХАМАС. Власти США неоднократно заявляли, что не поддерживают операцию ЦАХАЛ в Рафахе из-за большого количества гражданского населения в населенном пункте.

«Точечная контртеррористическая операция»

ЦАХАЛ заявил в своем телеграм-канале, что в ночь на 7 мая в восточной части Рафаха началась «точечная контртеррористическая операция» с целью «уничтожить террористов и террористическую инфраструктуру ХАМАС». Как утверждают израильские военные, с начала операции было убито 20 вооруженных радикалов, обнаружено три туннеля и уничтожен автомобиль со взрывчаткой.

В ЦАХАЛ утверждают, что в рамках наземной операции в Рафахе наносят целенаправленные удары по объектам ХАМАС в восточной части города. Менее чем за сутки до начала операции израильские военные призвали жителей города эвакуироваться в «безопасную зону» к северу, возле города Хан-Юнис.

На фоне действий Израиля в Рафахе Египет повысил уровень боеготовности на границе с сектором Газа, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники.

Переговоры о перемирии зашли в тупик

6 мая руководство ХАМАС заявило, что по итогам переговоров в Каире приняло условия соглашения с посредниками — Египтом и Катаром — о прекращении огня в Газе. Сделка предусматривает в том числе освобождение израильских заложников в обмен на выход палестинских заключенных из израильских тюрем. Военный кабинет Израиля, несмотря на согласие ХАМАС, принял решение продолжить операцию в анклаве.

The Times of Israel и Reuters со ссылкой на израильских чиновников писали, что ХАМАС одобрил «смягченное» предложение Египта, с которым Израиль не согласен.