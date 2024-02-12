В ночь на 12 февраля Израиль нанес серию авиаударов по городу Рафах, расположенному на юге сектора Газа. В результате погибли 67 палестинцев, сообщает Минздрав анклава. По данным ведомства, тела погибших продолжают доставать из-под завалов.

При этом, по информации ливанского телеканала Al-Mayadeen, число погибших достигает 100 человек. CNN со ссылкой на палестинское общество Красного Полумесяца указывает, что в результате израильских ударов были убиты более сотни человек.

Пресс-служба израильской армии утверждает, что военные ЦАХАЛа нанесли серию ударов по объектам палестинской группировки ХАМАС в районе Шабура на юге сектора Газа. При этом подробности операции не уточняются. Al Jazeera пишет, что ЦАХАЛ нанес удары по мечетям Ар-Рахма в Шабуре и Аль-Худа в лагере Ябна, где укрывались десятки людей. Кроме того, издание указывает, что массированные обстрелы были нанесены по районам вокруг кувейтской больницы.

ХАМАС осудил действия Израиля и назвал их «ужасной расправой над беззащитными гражданскими лицами», живущими в Рафахе. Кроме того, в палестинской группировке заявили, что массированные удары израильской армии по сектору Газа — «продолжение попыток насильственного перемещения, которые она ведет против нашего палестинского народа».

Рафах — самый южный город сектора Газа, который находится на границе с Египтом. Через расположенный в Рафахе КПП в сектор Газа поставляют гуманитарную помощь, а также производят эвакуацию палестинцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 7 февраля заявил, что израильская армия получила приказ к началу боевых действий в Рафахе. При этом представитель Госдепартамента США Ведант Патель отметил, что действия Израиля могут привести к «катастрофе», если израильские власти не проведут предоперационное планирование, которое сможет гарантировать, что гражданское население будет находиться дальше от опасности.

«Это не то, что мы бы поддержали»,— сказал Патель.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя планы ЦАХАЛа по расширению масштабов военной операции в секторе Газа, отмечал, что в Рафахе «возникает чувство растущей тревоги, растущей паники, потому что в основном люди понятия не имеют, куда идти».

По данным The Times of Israel, более 1,3 млн палестинцев эвакуировались в Рафах после предупреждений ЦАХАЛа об эвакуации из северной части сектора Газа на фоне наземного наступления против ХАМАСа. После чего многие из местных жителей поселились во временных палаточных лагерях и приютах ООН, которые, как отмечает издание, переполнены.

9 февраля Нетаньяху уточнил, что ЦАХАЛ должен ликвидировать четыре батальона палестинской группировке ХАМАС, находящихся в городе.

«Невозможно достичь военной цели по ликвидации ХАМАСа и оставить четыре батальона ХАМАСа в Рафах», — объяснил Нетаньяху.

При этом он подчеркнул, что такая операция «требует эвакуации гражданского населения из зон боевых действий». В связи с этим Нетаньяху утверждал, что гражданские лица смогут эвакуироваться из Рафаха до того, как израильская армия начнет военную операцию на территории города.