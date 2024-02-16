Египет начал строить пятиметровую стену на границе с сектором Газа — у южного города Рафах, пишет The New York Times (NYT). Согласно анализу спутниковых снимков, работы начались 5 февраля. СМИ указывают, что египетские власти опасаются резкого притока беженцев в связи с планам Израиля захватить Рафах.



Подрядчик и инженер, ответственные за возведение стены, в разговоре с NYT рассказали, что сооружение высотой 5 м поручила построить армия Египта — согласно задумке, оно позволит отгородить участок земли площадью 5 кв. км.

Египетские власти отказались комментировать возведение стены на границе с сектором Газа. Представитель правительства лишь сослался на сделанные ранее заявления об укреплении границы, отмечает издание.

Как указывает NYT, пока не ясно, рассчитано ли ограждение на содержание беженцев из сектора Газа, которые пытаются пересечь границу. Если сооружение будет использоваться таким образом, то это станет «серьезным поворотом в позиции Египта», считает издание.

The Wall Street Journal (WSJ), в свою очередь, утверждает, что сооружение будет представлять собой лагерь беженцев для палестинцев, рассчитанный на случай, если большому количеству жителей Газы удастся пересечь границу. По словам египетских чиновников, площадь лагеря составит 20 кв. км, он будет возведен в Синайской пустыне и окружен бетонными стенами. Комплекс будет рассчитан на размещение около 100 тыс. человек, пишет WSJ. Сейчас на место строительства доставлено большое количество палаток, которые еще не собраны, рассказывают собеседники издания.

Египетские чиновники в беседе с WSJ отметили, что в случае массового притока палестинцев из Газы Египет постарается ограничить число беженцев до уровня 50-60 тыс. человек.

«Если в результате ударов [в Рафахе] десятки тысяч палестинцев пересекут границу, как вы думаете, египетская армия будет стрелять в них? Ответ — нет. Любое ответственное правительство должно было бы подумать: хорошо, произойдет наихудший сценарий, как бы мы с этим справились?» — объяснил логику происходящего источник The Washington Post.

15 февраля губернатор египетского региона Северный Синай Мохамед Шоша не подтвердил заявления о строительстве потенциального лагеря беженцев на границе с сектором Газа. Он отметил, что в этом районе ведется деятельность по инвентаризации разрушенных домов, пишет WSJ.

NYT напоминает, что ранее Египет неоднократно отказывался принять палестинцев, которые эвакуировались из северной части сектора Газа в город Рафах на фоне наземного наступления израильской армии против палестинской группировки ХАМАС. По данным издания, египетские чиновники опасаются, что поток беженцев может создать угрозу безопасности. Палестинцы, в свою очередь, подозревают, что Израиль может не разрешить жителям, которые покинули Газу, вернуться обратно после окончания военных действий.

Работники гуманитарных организаций указали, что в последние недели многие жители Газы переместились в палатки и временные убежища, расположенные в Рафахе, где у них нет достаточного доступа к продовольствию и лекарствам. По оценкам одного из официальных представителей Газы в Рафахе Ахмеда аль-Суфи, в лагерях, расположенных рядом с границей, находится более 100 тыс. эвакуированных палестинцев. Всего, по данным The Times of Israel, в Рафах эвакуировались свыше 1,3 млн жителей Газы.