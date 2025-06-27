Ребенок, которого головой об пол бросил пассажир в аэропорту Шереметьево, находится в коме, рассказал отец мальчика. Медики изменили тактику лечения, но прогнозов по восстановлению пока не дают. По словам мужчины, напавший на его сына не извинился за поступок, а в отделении Следственного комитета и вовсе вел себя вызывающе. Что известно о состоянии мальчика, и что грозит агрессору — в материале RTVI.

«Дергает ногами и руками»

Отец пострадавшего мальчика рассказал телеграм-каналу Shot, что постоянно находится на связи с лечащими врачами. Они «поменяли лекарства и смотрят, что будет», отметил мужчина. Пока что состояние ребенка не улучшилось.

«Сейчас он дергает — и тогда дергал, в аэропорту — и сейчас дергает ногами и руками. Глаза не открывает, не разговаривает, ничего. Он (врач. — RTVI) сейчас — мы только что с супругой спросили, супруга очень переживает, — он сказал, что он (ребенок. — RTVI) в коме еще. Говорит, может, один, два, три дня, может, месяц, ничего не можем говорить», — отметил мужчина.

Ранее Минздрав Московской области сообщал, что пострадавшего доставили в ДКЦ имени Л.М. Рошаля.

«В настоящий момент его состояние оценивается как тяжелое, стабильное. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — отмечали в пресс-службе министерства.

Накануне Shot сообщил, что ребенка планируют вывести из медикаментозной комы, а его рефлексы находятся в норме. По данным телеграм-канала, мальчик находится в тяжелом состоянии, однако динамика положительная. Shot отмечает, что у ребенка переломы черепа и позвоночника.

«Всех, кто к этому причастен — расстрел!»

Мужчину, который бросил ребенка об пол аэропорта, задержали. Во время судебного заседания он говорил с трудом, иногда выдавал бессмысленные фразы. Задержанный заявил, что «всех, кто к этому причастен [надо отправить под] расстрел!»

Журналисты поинтересовались, следует ли поступить так же с ним самим.

«Нет, в темницу работать под контролем, под стражей», — заявил мужчина.

Он добавил, что желает ребенку выздоровления, однако извиняться перед его родителями отказался. Чувства вины за совершенный поступок он не испытывает, добавил задержанный. Суд отправил его в СИЗО.

Отец пострадавшего ребенка подтвердил, что арестованный не извинился перед ними.

«Он — не человек, он — сатана, он — шайтан. Он издевался над нами: надо мной, над супругой», — подчеркнул мужчина.

«Со значительной силой бросил на пол»

Нападение на ребенка произошло вечером 23 июня. Как отметило следствие, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Он «схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол». На помощь мальчику бросились очевидцы.

Выяснилось, что набросился на ребенка прилетевший из Афганистана 31-летний гражданин Беларуси. Он подошел к двухлетнему мальчику в зоне выдачи багажа, схватил на руки и бросил с высоты. Тот ударился головой и потерял сознание. На месте ему оказали первую помощь, затем экстренно доставили в клинический центр в Красногорске.

Мужчину задержали той же ночью. По словам очевидцев, он находился в неадекватном состоянии, поэтому его отправили на медицинское освидетельствование.

«На всю жизнь трудоустроен»

Позже в Сети появилось видео с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что некоторое время мужчина наблюдал за ребенком, стоявшим с чемоданом, а потом внезапно подошел к нему, огляделся, поднял вверх и бросил.

Мальчик остался лежать, а мужчина надел темные очки и развел руками. После этого он сел на пол, ползком подобрался к месту, куда бросил ребенка, затем вскочил и убежал.

Уже после задержания судья спросила его, работает ли он.

«На всю жизнь трудоустроен», — ответил мужчина.

Он добавил, что состоял на учете у психиатра «вроде как с шизофренией». По словам задержанного, ранее судим он не был, только «административка».

«Под веществами поехала крыша»

Как сообщило издание E1.ru, задержанного зовут Владимир Витиков, он родился в небольшом поселке в Гомельской области. В день происшествия он летел в Москву из Каира, где в течение месяца работал монтажником металлоконструкций вахтовым методом.

«Он вроде никогда агрессивным не был. По школе еще помню, был обычный ребенок… Кошмар. Помню, что мать у него хорошая, и сестры есть», — отметила уроженка Новой Гуты Ольга.

Другой знакомый мужчины добавил, что случившееся не удивило его, потому что ранее он замечал: Владимир не всегда вел себя адекватно.

«Сама ситуация, конечно, из ряда вон выходящая. Но зная его, могу сказать, что у него уже были нервные срывы. Он стоял, по-моему, на учете в психдиспансере. Тот срыв, насколько я помню, тоже был на фоне употребления наркотиков. И вот сейчас опять под веществами поехала крыша», — добавил собеседник издания.

Журналисты добавили, что у арестованного есть жена и две дочери. В СИЗО мужчина пробудет до 25 августа.