Корпорация Apple обеспокоена появлением первого порноприложения для iOS под названием Hot Tub, которое доступно для скачивания в Евросоюзе. Пользователи могут установить его через альтернативные магазины приложений, пишет The Verge.

В Apple считают, что порноприложение может подорвать доверие потребителей к экосистеме корпорации, работа над созданием которой велась более десяти лет.

«Мы глубоко обеспокоены рисками для безопасности, которые подобные приложения создают для пользователей из ЕС, особенно для детей. <…> Вопреки ложным заявлениям разработчика <…>, мы, безусловно, не одобряем это приложение и никогда не стали бы предлагать его в нашем App Store», — пояснил Apple Питер Аджемиан.

Он уточнил, что Европейская комиссия (ЕК) требует Apple разрешить распространение Hot Tub на платформах магазинов AltStore и Epic, которые, возможно, «не разделяют наших опасений по поводу безопасности пользователей».

Hot Tub — порноприложение для iPhone, которое позиционирует себя как «браузер для просмотра контента для взрослых» без рекламы. В Европе он начал распространяться через альтернативный AppStore маркетплейс — AltStore PAL. Разработчик магазина Райли Тестут подчеркнул, что прошел Hot Tub проверку Apple на предмет мошенничества, угроз безопасности и функциональности и будет доступен для скачивания европейским пользователям.

Политика Apple запрещает распространение порнографического или откровенно сексуального контента через AppStore. Основатель корпорации Стив Джобс объяснял, что Apple несет «моральную ответственность за то, чтобы на iPhone не было порнографии». Желающим потреблять такой контент он предлагал «купить телефон на Android».

В 2022 году у пользователей Apple, живущих в Евросоюзе, появилось больше свободы в установке приложений. Это произошло после принятия закона ЕС о цифровых рынках, который обязал корпорацию разрешать альтернативную систему распространения приложений.

В Apple уточнили, что в таких маркетплейсах приложения получают возрастной рейтинг. Но некоторые программы могут содержать контент, который не был бы разрешен в App Store, включая порнографию, разжигание ненависти, оружие, поощрение употребление табака, вейп-продукции, алкоголя или легальных наркотиков.

«Эти приложения не имеют рейтинга. <…> Если вы предпочитаете загружать только те приложения, которые соответствуют всем стандартам Apple, вы можете сделать это в App Store», — пояснили в Apple.

Один из первый альтернативных маркетплейсов приложений для iOS — AltStore PAL, который был запущен в Европе в апреле 2024 года. На площадке можно найти игровые эмуляторы и программное обеспечение, запрещенные в AppStore.